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Politico узнала об опасениях Киева о давлении США ради сделки с Россией

Politico: Киев опасается давления со стороны США для заключения сделки с Москвой
Фото: Julia Nikhinson / Getty Images
Фото: Julia Nikhinson / Getty Images

Киев обеспокоен тем, что в администрации президента США Джо Байдена есть те, кто будет рад использовать позицию конгресса США в качестве предлога для свертывания военной помощи и тем самым побудить Украину согласиться на заключение некой «сделки», заявил один из советников Владимира Зеленского, пишет Politico, не называя его имени.

«Я думаю, что и на Капитолийском холме (в конгрессе США. — РБК), и в администрации [Байдена] есть люди, которые хотят откалибровать помощь в сфере безопасности, чтобы побудить украинцев пойти на какую-то сделку», — цитирует издание его слова.

Как пишет Politico, речь идет о том, что в январе директор ЦРУ Уильям Бернс призвал Зеленского как можно скорее добиться каких либо военных успехов, чтобы избежать снижения военной поддержки. Предупреждение Бернса прозвучало на фоне опасений, что Палата представителей конгресса США, контролируемая республиканцами, начнет свертывать военную поддержку Киева.

Материал дополняется.

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