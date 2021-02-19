Нетаньяху поблагодарил Путина за освобождение израильтянки из Сирии

Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в освобождении гражданки Израиля из Сирии. По данным SANA, она случайно пересекла границу и была задержана военными. В обмен Израиль также передал Сирии нескольких задержанных

Биньямин Нетаньяху (Фото: Yonatan Sindel / EPA / ТАСС)

Видео: netaniahurus/Telegram

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении гражданки Израиля, задержанной в Сирии. Его видеообращение опубликовано в Twitter.

«Несколько дней назад молодая израильтянка пересекла границу с Сирией. Я дважды разговаривал со своим другом, президентом России Владимиром Путиным, и попросил его о помощи <...>. Я хотел бы поблагодарить его за то, что он вновь поддержал нас в возвращении граждан Израиля на родину», — заявил Нетаньяху.

В ответ Израиль «в качестве жеста доброй воли вернул в Сирию двух пастухов», а также освободил Нахаль аль-Макта — жителя Голанских высот, который был осужден за «подстрекательство», сообщил телеканал 13news. По данным ЦАХАЛ, пастухи заблудились и были задержаны при незаконном пересечении границы Израиля несколько недель назад.