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Политика ,  
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Нетаньяху поблагодарил Путина за освобождение израильтянки из Сирии

Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в освобождении гражданки Израиля из Сирии. По данным SANA, она случайно пересекла границу и была задержана военными. В обмен Израиль также передал Сирии нескольких задержанных
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Yonatan Sindel / EPA / ТАСС)

Видео: netaniahurus/Telegram
Видео: netaniahurus/Telegram
Video

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении гражданки Израиля, задержанной в Сирии. Его видеообращение опубликовано в Twitter.

«Несколько дней назад молодая израильтянка пересекла границу с Сирией. Я дважды разговаривал со своим другом, президентом России Владимиром Путиным, и попросил его о помощи <...>. Я хотел бы поблагодарить его за то, что он вновь поддержал нас в возвращении граждан Израиля на родину», — заявил Нетаньяху.

В ответ Израиль «в качестве жеста доброй воли вернул в Сирию двух пастухов», а также освободил Нахаль аль-Макта — жителя Голанских высот, который был осужден за «подстрекательство», сообщил телеканал 13news. По данным ЦАХАЛ, пастухи заблудились и были задержаны при незаконном пересечении границы Израиля несколько недель назад.

Путин помиловал осужденную за контрабанду гашиша Иссахар
Общество
Наама Иссахар

По информации агентства SANA, гражданка Израиля также случайно пересекла сирийскую границу в районе города Эль-Кунейтра на юго-западе страны, где ее задержали военные. Радио Kan передало, что Израиль обратился к России с просьбой о содействии в решении «вопроса гуманитарного характера», сообщило Anadolu. По его информации, в связи с этим Нетаньяху созвал экстренное заседание правительства.

В январе 2020 года Путин помиловал гражданку Израиля Нааму Иссахар. Она была приговорена в России к семи с половиной годам колонии по делу о хранении и контрабанде гашиша. За Иссахар вступились Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин.

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Решение о помиловании Иссахар было принято после личной встречи Путина с ее матерью в Иерусалиме, а также после передачи России властями Израиля прав на Александровское подворье в Иерусалиме — археологический и архитектурный комплекс рядом с храмом Гроба Господня, основанный в конце XIX века российским Императорским православным палестинским обществом. Российские власти связь между передачей Александровского подворья и освобождением Иссахар не подтвердили.

Автор
Виктория Полякова
Биньямин Нетаньяху Владимир Путин Израиль
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