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СВР опровергла данные о попытке Нарышкина освободить олигарха в Болгарии

О попытках СВР добиться освобождения задержанного в Объединенных Арабских Эмиратах болгарского олигарха ранее заявил заместитель председателя Народного собрания Болгарии Валерий Симеонов
Сергей Нарышкин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Служба внешней разведки России (СВР) опровергла сообщения о том, что ее директор Сергей Нарышкин обсуждал с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Рашид Аль Мактумом освобождение задержанного в ОАЭ болгарского бизнесмена Васила Божкова, сообщает ТАСС.

«Информационную утку запустил не кто-нибудь, а целый заместитель председателя Народного собрания Болгарии Валерий Симеонов. Только больное воображение зампреда Народного собрания Симеонова, помноженное на низкий уровень его компетенции, могло включить в повестку дня столь уважаемых людей вопрос о болгарском предпринимателе. Да уж, обострение не по сезону», — заявил ТАСС руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

По его словам, Нарышкин действительно встречался с премьер-министром ОАЭ, однако разговор на встрече, ставшей частью состоявшегося 11–12 февраля визита главы СВР в эту арабскую страну, шел «исключительно о международных проблемах в сфере безопасности и двустороннего сотрудничества».

В январе 2020 года Генеральная прокуратура Болгарии выдвинула против Божкова (состояние которого, по данным «Свободной Европы», может превышать €1 млрд) ряд обвинений, в том числе в организации преступной группы, шантаже, сокрытии доходов и так далее. Божков успел покинуть территорию Болгарии, однако был задержан по запросу властей страны в ОАЭ.

13 февраля «Радио Болгарии» сообщило, что задержанного в ОАЭ Божкова как раз в то время, когда в этой стране находилась делегация СВР, посетила группа российских граждан и Божков обратился к ним за содействием и заступничеством перед местной судебной властью с целью его освобождения из-под ареста.

На следующий день экс-вице-премьер и заместитель председателя Народного собрания Болгарии Валерий Симеонов заявил в эфире телеканала «Нова ТВ», что Нарышкин просил власти ОАЭ освободить Божкова.

«Нужно потребовать объяснений с российской стороны, на каком основании Москва в очередной раз таким безобразным и наглым образом вмешивается во внутренние дела Болгарии, пытаясь освободить человека, которому предъявлено более десяти обвинений, в том числе и в организации преступной группы, занимающейся убийствами», — заявил Валерий Симеонов.

15 февраля Минюст Болгарии направил властям ОАЭ запрос на выдачу Божкова.

Васил Божков считается богатейшим бизнесменом Болгарии, одну только его коллекцию антиквариата оценивают в €150–200 млн. С 2019 году Божков руководит футбольным клубом «Левски», ранее владел клубом ЦСКА (София), но продал его. «Свободная Европа» называет Божкова, которому принадлежат казино и лотереи, «игорным боссом № 1», издание указывает также, что он известен под прозвищем Череп.

Автор: Евгений Калюков
Теги: СВР, Болгария, Сергей Нарышкин
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