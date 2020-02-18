СВР опровергла данные о попытке Нарышкина освободить олигарха в Болгарии

О попытках СВР добиться освобождения задержанного в Объединенных Арабских Эмиратах болгарского олигарха ранее заявил заместитель председателя Народного собрания Болгарии Валерий Симеонов

Сергей Нарышкин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Служба внешней разведки России (СВР) опровергла сообщения о том, что ее директор Сергей Нарышкин обсуждал с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Рашид Аль Мактумом освобождение задержанного в ОАЭ болгарского бизнесмена Васила Божкова, сообщает ТАСС.

«Информационную утку запустил не кто-нибудь, а целый заместитель председателя Народного собрания Болгарии Валерий Симеонов. Только больное воображение зампреда Народного собрания Симеонова, помноженное на низкий уровень его компетенции, могло включить в повестку дня столь уважаемых людей вопрос о болгарском предпринимателе. Да уж, обострение не по сезону», — заявил ТАСС руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

По его словам, Нарышкин действительно встречался с премьер-министром ОАЭ, однако разговор на встрече, ставшей частью состоявшегося 11–12 февраля визита главы СВР в эту арабскую страну, шел «исключительно о международных проблемах в сфере безопасности и двустороннего сотрудничества».

В январе 2020 года Генеральная прокуратура Болгарии выдвинула против Божкова (состояние которого, по данным «Свободной Европы», может превышать €1 млрд) ряд обвинений, в том числе в организации преступной группы, шантаже, сокрытии доходов и так далее. Божков успел покинуть территорию Болгарии, однако был задержан по запросу властей страны в ОАЭ.

13 февраля «Радио Болгарии» сообщило, что задержанного в ОАЭ Божкова как раз в то время, когда в этой стране находилась делегация СВР, посетила группа российских граждан и Божков обратился к ним за содействием и заступничеством перед местной судебной властью с целью его освобождения из-под ареста.