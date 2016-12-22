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Центр примирения заявил о срыве урегулирования в Восточной Гуте
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Центр примирения заявил о срыве урегулирования в Восточной Гуте
Война в Сирии, 21 фев, 23:27
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Центр примирения заявил о срыве урегулирования в Восточной Гуте
В Восточной Гуте сложилась критическая гуманитарная ситуация: боевики не выпускают мирное население с подконтрольных им территорий, а переговоры по урегулированию вооруженного конфликта были сорваны, рассказали российские военные
Восточная Гута. 20 февраля 2018 года (Фото: Bassam Khabieh / Reuters)

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил на брифинге, что в Восточной Гуте на юго-востоке Сирии боевики отказываются выпускать мирных граждан с подконтрольных им территорий, препятствуя тем самым работе гуманитарного коридора. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация. Призывы российского Центра по примирению к группировкам незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте прекратить сопротивление, сложить оружие и урегулировать свой статус результата не имели», — сказал он.

Огонь под Дамаском: почему обострилась ситуация в Восточной Гуте
Политика

Он подчеркнул, что переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта сорван в регионе. ТАСС добавляет, что за последние сутки террористы обстреляли Дамаск и прилегающие к нему районы 21 раз.

Госдеп заявил о гибели 100 мирных жителей в Гуте при ударах сил Асада
Политика

Накануне, 20 февраля, Госдепартамент США заявил, что за последние двое суток при авиаударах и обстрелах армией Башара Асада района Восточная Гута погибли более 100 мирных жителей. По данным американского ведомства, атаки нацелены на госпитали, а правительственные силы Сирии используют тактику, которая «приводит к гуманитарной катастрофе». Также представитель Госдепартамента Хизер Науэрт в ходе брифинга призвала Россию прекратить поддержку сирийской армии.

Кремль отверг обвинения в причастности к гибели мирных жителей в Сирии
Политика

В Кремле на обвинения в причастности к гибели мирных жителей в Сирии ответили, что заявления США относительно России по этому поводу являются беспочвенными и не имеют под собой никаких оснований. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что вопросы о «ситуации на земле» в Сирии необходимо переадресовать Минобороны.

В ООН прокомментировали сообщения о гибели 100 мирных жителей в Гуте
Политика

Позже данные о гибели мирных жителей прокомментировали в ООН. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что международная организация обеспокоена этими сообщениями, а также добавил, что почти 400 тыс. человек подверглись авиаударам и бомбардировкам. Из-за боевых действий были повреждены пять больниц, более 700 человек нуждаются в немедленной медицинской эвакуации.

Минобороны сообщило о массированном обстреле Центра примирения в Дамаске
Политика

В тот же день, 20 февраля, массированным обстрелам подвергся и расположенный в Дамаске российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. В Минобороны заверили, что обстрел вели незаконные вооруженные формирования из Восточной Гуты. Правительственные войска нанесли после этого по району ответный удар. Представитель военного командования Башара Асада обвинил боевиков в том, что они используют мирных жителей в качестве живого щита.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: Центр по примирению сторон , Сирия , Восточная Гута , урегулирование конфликта
Главное
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