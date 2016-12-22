В ООН прокомментировали сообщения о гибели 100 мирных жителей в Гуте

Генеральный секретарь ООН обеспокоен сообщениями о гибели более 100 мирных жителей, включая 13 детей, в результате обстрелов в Восточной Гуте в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, почти 400 тыс. человек в Восточной Гуте подверглись авиаударам, обстрелам и бомбардировкам. Также в результате атак были повреждены пять больниц и медицинских клиник в Восточной Гуте. Кроме того, по словам Дюжаррика, более 700 человек в регионе нуждаются в «немедленной медицинской эвакуации». Он также рассказал об обстрелах Дамаска со стороны Восточной Гуты.

Ранее представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила, что в результате ударов правительственных войск Сирии в Восточной Гуте за последние двое суток погибли более 100 мирных жителей. Она призвала Россию прекратить поддержку сирийского президента Башара Асада и его союзников.