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Небензя ответил постпреду США в ООН на слова о «режиме Путина»
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Небензя ответил постпреду США в ООН на слова о «режиме Путина»
Политика, 21 фев, 22:37
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Небензя ответил постпреду США в ООН на слова о «режиме Путина»
На заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя попросил коллегу из США Никки Хейли избегать выражений «режим Путина». Российский дипломат призвал соблюдать «элементарные дипломатические приличия»
Василий Небензя (в центре). Октябрь 2017 года (Фото: Li Muzi / Imago / TASS)

В России — «не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство», заявил во время заседании Совета Безопасности ООН постпред России при ООН Василий Небензя. Так он отреагировал на слова американской коллеги Никки Хейли, призвав ее соблюдать дипломатические приличия.

«Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия. Кстати, в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет», — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, его цитирует «РИА Новости».

Во время обсуждения Устава ООН постпред США Никки Хейли сказала, что власти некоторых стран «часто ссылаются на суверенитет, чтобы оправдать свое поведение». По ее словам, на Украине Россия остается «оккупирующей державой» и «дестабилизирующей силой». «Суверенные права нации являются фундаментальными. Но когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам Кима [Чен Ына], [Башара] Асада и [Владимира] Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот», — заявила Хейли.

Трамп заявил о более жестком отношении к России в сравнении с Обамой
Политика

В начале февраля, во время встречи членов Республиканской партии Никки Хейли заявляла, что ​Москва не является другом Вашингтона. «Россия — не наш друг. Может быть, существуют некоторые вещи, над которыми мы можем с ними работать, и нам следует делать это там, где мы можем», — сказала она. При этом Хейли подчеркнула: «Россия не будет нашим другом, пока их правительство придерживается нынешнего курса и пока оно ведет себя так, как сейчас». Она отметила, что в 2017 году администрация США была жестче по отношению к России, чем любая другая команда в Белом доме со времен 40-го президента Рональда Рейгана.

По словам президента США Дональда Трампа, он проводит более жесткую линию поведения в отношении России, чем его предшественник Барак Обама.

Автор: Константин Ткаченко.
Теги: ООН , Никки Хейли , Василий Небензя
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