Трамп заявил о более жестком отношении к России в сравнении с Обамой

Президент США Дональд Трамп заявил, что он проводит гораздо более жесткую линию поведения в отношении России, чем его предшественник, демократ Барак Обама. Об этом президент написал на своей странице вTwitter.

«Я намного жестче по отношению к России, чем Обама, взгляните на факты», — написал Трамп.

Также он согласился с ведущими утреннего шоу Fox & Friends на телеканале Fox News, которые обвинили Обаму в том, что он якобы проявил слабость в отношениях с Россией. «Спасибо вам, Fox & Friends, за прекрасную хронику всех провалов администрации Обамы в отношении России, включая Крым, Сирию и многое другое», — написал он.

Незадолго до этого президент задался вопросом, почему во время своего президентства Обама ничего не сделал с российским вмешательством в американские выборы в 2016 году.

Еще до избрания на пост главы государства Трамп рассказал в интервью CBS, что стране нужен вдохновитель, лицо нации, а Барак Обама таким не является.

Согласно опросу Университета Бойсе, Трамп попал на последнее место в ежегодном историческом рейтинге президентов США. Первое место занял Авраам Линкольн, второе — Джордж Вашингтон, третье — Франклин Рузвельт.