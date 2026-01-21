Выступление Трампа на Давосе. Спецэфир телеканала РБК

Спецэфир телеканала РБК о выступлении Трампа на Давосе

Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Во время выступления он говорил:

о переговорах по Украине;

о Гренландии;

о том, что Европа движется в неправильном направление;

Обсуждаем итоги выступления Трампа в спецэфире на телеканале РБК.