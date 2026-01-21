Выступление Трампа на Давосе. Спецэфир телеканала РБК
Спецэфир телеканала РБК о выступлении Трампа на Давосе
Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Во время выступления он говорил:
о Гренландии;
о том, что Европа движется в неправильном направление;
Обсуждаем итоги выступления Трампа в спецэфире на телеканале РБК.
