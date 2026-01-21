 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
Выступление Трампа на Давосе. Спецэфир телеканала РБК

Спецэфир телеканала РБК о выступлении Трампа на Давосе
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Претензии США на Гренландию

Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Во время выступления он говорил:

о переговорах по Украине;

о Гренландии;

о том, что Европа движется в неправильном направление;

Обсуждаем итоги выступления Трампа в спецэфире на телеканале РБК.

Выступление Дональда Трампа на форуме в Давосе. Видео с переводом
Политика

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Персоны
Дональд Трамп Давос ВЭФ Гренландия Украина Россия США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Трамп заявил, что Си Цзиньпин просил не называть COVID китайским вирусом
Политика
Трамп словами «черт возьми» отметил солнцезащитные очки Макрона в Давосе
Политика
Трамп назвал свое избрание препятствием для третьей мировой войны
Политика
