 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Bloomberg раскрыл детали скандала на выступлении министра США в Давосе

Глава ЕЦБ Лагард ушла с ужина в Давосе во время выступления министра США
Кристин Лагард ушла с VIP-ужина в Давосе во время речи министра торговли США из-за «принижения» Европы. Инцидент произошел на фоне торговых споров и угроз Трампа из-за Гренландии
Кристин Лагард
Кристин Лагард (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард ушла с ужина в швейцарском Давосе во время выступления министра торговли США Говарда Лютника, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

До этого FT со ссылкой на очевидцев сообщила, что конфликт начался с «агрессивных комментариев» Лютника — в ответ его освистали, часть гостей ушла с ужина. По данным Bloomberg, американского министра посадили на «неудобное место в конце зала», тогда как торговый представитель США Джеймисон Грир и главный исполнительный директор Blackrock Inc. Ларри Финк сидели за главным столом.

Как пишет Bloomberg, это произошло на VIP-мероприятии вечером во вторник, 20 января, где присутствовало более 100 человек. Лютник там выступил последним и в своей речи «принизил значение европейских экономик» и указал на их неконкурентоспособность по сравнению с США.

У нескольких европейцев, находившихся в зале, это вызвало недовольство. Поступок Лагард некоторые поддержали. Так, один из неназванных европейских гендиректоров, пожелавший остаться неназванным, сказал, что глава ЕЦБ была права и что Европе нужно «постоять за себя».

Министра США освистали на ужине в Давосе
Экономика
Говард Лютник

Инцидент на ужине в Давосе произошел на фоне обострившихся отношений между Соединенными Штатами и Европой из-за споров вокруг Гренландии и введения американских пошлин на европейские товары.

За пределами ужина Лютник и Лагард также высказывали мнение о ситуации. Так, 20 января Лютник сам написал статью для FT с упоминанием Давоса и заявил о планах «противостоять ему лицом к лицу». «Мы собрались здесь, в Давосе, чтобы предельно ясно заявить об одном: с президентом Трампом у капитализма появился новый шериф в городе», — заявил он.

Глава ЕЦБ — бывший министр финансов Франции — на следующее утро после ужина в Давосе, 21 января, выступила с заявлением, что «поднимается занавес нового мирового порядка». «Угрожать захватить такую территорию, как Гренландия, которая не продается, и размахивать тарифами и ограничениями на мировую торговлю — это на самом деле не то, как ведет себя как союзник», — сказала она и добавила, что новый мировой порядок должен привести к глубокому пересмотру организации экономики в Европе и выстраивания связи с другими странами.

Bloomberg подчеркивает, что в начале 2024 года Лагард предупреждала о проблемах для Европы из-за возвращения Трампа в Белый дом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
ВЭФ Давос ЕЦБ США Европа
Кристин Лагард фото
Кристин Лагард
экономист, политик, глава Европейского центрального банка
1 января 1956 года
Материалы по теме
FT узнала, что Лагард заработала на 50% больше, чем указал ЕЦБ
Политика
ЕЦБ отказался поддержать выплату Киеву €140 млрд под залог активов России
Политика
FT назвала трех основных кандидатов на пост главы ЕЦБ после ухода Лагард
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
Трамп заявил, что без победы США «вы все» говорили бы на немецком Политика, 17:30
Как перестать постоянно отвлекаться на смартфон. Советы прокрастинатолога Образование, 17:28
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине Политика, 17:27
Bloomberg раскрыл детали скандала на выступлении министра США в Давосе Политика, 17:22
Трамп заявил о разрушающемся «у нас на глазах» мире Политика, 17:22
Трамп пообещал не забирать Гренландию силой Политика, 17:20
Трамп предсказал Венесуэле «фантастически хорошее» ближайшее будущее Политика, 17:19
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
РФС назвал клубы, чаще всего проходившие допинг-контроль в 2025 году Спорт, 17:12
Трамп заявил о сокращении дефицита торговли США на 77% после пошлин Политика, 17:12
«Галс-Девелопмент» занял первое место в «Рейтинге работодателей России» Пресс-релиз, 17:12
Игрока ПСЖ и его супругу обвинили в торговле людьми Спорт, 17:09
Очевидцы рассказали о похожем за взрыв звуке обрушения ТЦ в Новосибирске
РАДИО
 Общество, 17:08
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Управленческая решетка Блейка — Моутон: стили руководства и суть модели Образование, 17:00