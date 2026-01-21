Bloomberg раскрыл детали скандала на выступлении министра США в Давосе

Глава ЕЦБ Лагард ушла с ужина в Давосе во время выступления министра США

Кристин Лагард ушла с VIP-ужина в Давосе во время речи министра торговли США из-за «принижения» Европы. Инцидент произошел на фоне торговых споров и угроз Трампа из-за Гренландии

Кристин Лагард (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард ушла с ужина в швейцарском Давосе во время выступления министра торговли США Говарда Лютника, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

До этого FT со ссылкой на очевидцев сообщила, что конфликт начался с «агрессивных комментариев» Лютника — в ответ его освистали, часть гостей ушла с ужина. По данным Bloomberg, американского министра посадили на «неудобное место в конце зала», тогда как торговый представитель США Джеймисон Грир и главный исполнительный директор Blackrock Inc. Ларри Финк сидели за главным столом.

Как пишет Bloomberg, это произошло на VIP-мероприятии вечером во вторник, 20 января, где присутствовало более 100 человек. Лютник там выступил последним и в своей речи «принизил значение европейских экономик» и указал на их неконкурентоспособность по сравнению с США.

У нескольких европейцев, находившихся в зале, это вызвало недовольство. Поступок Лагард некоторые поддержали. Так, один из неназванных европейских гендиректоров, пожелавший остаться неназванным, сказал, что глава ЕЦБ была права и что Европе нужно «постоять за себя».

Инцидент на ужине в Давосе произошел на фоне обострившихся отношений между Соединенными Штатами и Европой из-за споров вокруг Гренландии и введения американских пошлин на европейские товары.

За пределами ужина Лютник и Лагард также высказывали мнение о ситуации. Так, 20 января Лютник сам написал статью для FT с упоминанием Давоса и заявил о планах «противостоять ему лицом к лицу». «Мы собрались здесь, в Давосе, чтобы предельно ясно заявить об одном: с президентом Трампом у капитализма появился новый шериф в городе», — заявил он.

Глава ЕЦБ — бывший министр финансов Франции — на следующее утро после ужина в Давосе, 21 января, выступила с заявлением, что «поднимается занавес нового мирового порядка». «Угрожать захватить такую территорию, как Гренландия, которая не продается, и размахивать тарифами и ограничениями на мировую торговлю — это на самом деле не то, как ведет себя как союзник», — сказала она и добавила, что новый мировой порядок должен привести к глубокому пересмотру организации экономики в Европе и выстраивания связи с другими странами.

Bloomberg подчеркивает, что в начале 2024 года Лагард предупреждала о проблемах для Европы из-за возвращения Трампа в Белый дом.