Исполнителя теракта против генерала Кириллова приговорили к пожизненному

Гражданин Узбекистана Курбонов, признавший вину в проведении теракта, в котором в 2024 году погиб начальник войск химзащиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приговорен к пожизненному сроку

Ахмаджон Курбонов (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС)

Тройка судей 2-го Западного окружного военного суда приговорила к пожизненному заключению Ахмаджона Курбонова, признавшего вину в совершении теракта, при котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщает корреспондент РБК из зала суда. Также ему назначен штраф в 1 млн руб.

Уроженцу Азербайджана Роберту Сафаряну, доставившему взрывчатку, назначили 25 лет колонии строгого режима, первые девять лет он проведет в тюрьме. Уроженцам Ингушетии Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву, сдавшим исполнителю жилье, — 22 года (первые восемь лет в тюрьме) и 18 лет (первые шесть лет в тюрьме) соответственно, а также штраф в размере 200 тыс. руб.

В зависимости от роли фигурантам дела вменили организацию и участие в террористическом сообществе, подготовку теракта, а также незаконный оборот взрывчатки и изготовление взрывного устройства. В ходе прений сторон прокурор Надежда Тихонова попросила приговорить Курбонова к пожизненному заключению, Сафаряна — к 28 годам колонии строгого режима, Тачиева — к 26 годам, Падиева — к 24 годам.

Курбонов признал вину и активно сотрудничал со следствием. Другие фигуранты настаивали на том, что не знали о причастности Курбонова к терроризму. Точиев и Падиев утверждали в суде, что занимались исключительно сдачей в аренду квартиры, а Сафаряну, по его словам, не было известно о содержимом посылки, которую он передал подрывнику.

Как полагает следствие, 17-го декабря 2024 года гражданин Узбекистана Курбонов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) оставил у подъезда дома генерала Кириллова электросамокат, на руле которого находилась радиоуправляемая бомба. После этого исполнитель теракта сел в арендованную машину, откуда вел видеотрансляцию происходящего на Украину. В момент, когда генерал Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов вышли из дома, прогремел взрыв, убивший обоих офицеров.

По данным СКР, за подрыв военнослужащих Курбонову обещали $100 тыс., новые документы и вид на жительство в стране Евросоюза. Однако получить предполагаемое вознаграждение он не смог, поскольку был задержан через несколько часов после взрыва. Вскоре после этого сотрудники правоохранительных органов задержали во Владимире Сафаряна, который, утверждает следствие, передал подрывнику бомбу, привезенную из Польши. Изначально ему вменили только незаконный оборот взрывчатки, но после этапирования в Москву предъявили обвинения в участии в теракте. Немногим позднее, в январе 2025 года, арестовали Батухана Точиева и Рамазана Падиева. Они, согласно материалам дела, обеспечили Курбонова квартирой, где он пытался скрыться после совершения подрыва.

По данным российского следствия, СБУ финансировала подготовку теракта стейблкоинами USDT (криптовалютные активы, привязанные к курсу одноименных валют). На начальном этапе Курбонов получил 5 тыс. единиц, в 2024 году эквивалентных 404,8 тыс. руб.

Как установило следствие, уроженец Узбекистана, почти не говорящий на русском языке, сначала отправился из Ташкента в Баку, а после в Астану, откуда уже выехал в Москву. В столице через криптомат он получил еще 431 тыс. руб. Всего, по подсчетам СКР, на организацию теракта ушло порядка 842 тыс. руб. Имущественный вред, нанесенный собственникам 27 квартир и 13 автомобилей, оценили в 3,3 млн руб.

Судебный процесс во 2-м Западном военном суде начался 5 ноября прошлого года и приходил в закрытом режиме. Перед тем как закрыть процесс, председательствующий тройки судей зачитал сообщение из МВД, в котором отмечалось, что на стадии предварительного расследования «систематически совершались провокационные действия, направленные на оправдание преступления». Помимо этого, настаивало ведомство, «несогласные с проведением СВО лица» намерены посещать судебные заседания и освещать их на «подконтрольных СБУ медиаресурсах». В связи с этим прокурор Надежда Тихонова просила закрыть процесс от прессы и слушателей, а адвокаты подсудимых ходатайству гособвинителя не возражали.

В ноябре 2025 года военный суд приговорил к пожизненному сроку заключения Игната Кузина, устроившего теракт, в котором погиб начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По данным следствия, Кузин, действуя по заданию от СБУ, в апреле 2025 года установил бомбу возле подъезда дома, где жил генерал. Утром 25 апреля, когда военный выходил из дома, взрывчатка была дистанционно приведена в действие. Подрывника задержали на следующий на день.

Игорь Кириллов возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты с мая 2017 года. Он родился 13 июля 1970 года в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. С 2009 года проходил службу на различных должностях в системе управления войск РХБЗ, а осенью 2014 года был назначен начальником Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

После начала военной операции на Украине генерал-лейтенант Кириллов регулярно выступал с брифингами, в том числе посвященными военно-биологической деятельности США и их союзников. В октябре прошлого года вдова генерала Светлана Кириллова стала сенатором от Костромской области.