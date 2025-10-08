Вдова генерала Кириллова стала сенатором от Костромской области

Светлана Кириллова (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Вдова погибшего в 2024 году начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлана Кириллова, ставшая в сентябре депутатом Костромской областной думы от «Единой России», назначена сенатором от законодательной власти региона. Об этом сообщил председатель Костромской областной думы Алексей Анохин.

«Светлана Михайловна Кириллова наделена полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя Костромской областной думы», — сказал он (цитата по ТАСС).

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве в декабре 2024 года. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Его мощность составляла более 100 г в тротиловом эквиваленте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. В ходе расследования были задержаны три человека, среди них — гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Следствие также называет в числе участников группировки Батухана Точиева, Рамазана Падиева и Роберта Сафаряна.

О причастности Украины к произошедшему сообщали Reuters, The Wall Street Journal и «Укринформ». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опровергал это. Президент России Владимир Путин охарактеризовал убийство Кириллова как «тяжелейший прокол» российских спецслужб.

