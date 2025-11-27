Исполнителя убийства генерала Москалика приговорили к пожизненному сроку

Генерал Москалик погиб 25 апреля этого года при взрыве в Балашихе, который произошел, когда он выходил из дома. Исполнителя теракта Игната Кузина, завербованного СБУ, задержали на следующий день

Игнат Кузин (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Суд вынес приговор Игнату Кузину, устроившему в подмосковной Балашихе взрыв, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Кузина признали виновным в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ, его приговорили к пожизненному лишению свободы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

По версии следствия, Кузин был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и в апреле 2025 года установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где жил Москалик. Бомба была дистанционно приведена в действие, когда военный выходил из дома утром 25 апреля. При взрыве генерал погиб. О задержании Кузина стало известно на следующий день.

Основной фигурант дела в ходе следствия признал вину в полном объеме, расследование в отношении его соучастников продолжается, заявили в СК.

В августе в ФСБ сообщала о задержании в Саратовской области гражданина России 1976 года рождения, который был соучастником убийства Москалика. По версии ведомства, мужчина начал контакты с украинскими спецслужбами в 2023 году и был причастен к доставке в Подмосковье самодельной бомбы, которую применили при убийстве генерала. Кроме того, задержанного подозревают в передаче Киеву информации о российских военнослужащих, о руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, об объектах критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.

Ярославу Москалику было 59 лет. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России. Среди направлений работы этого управления участие в определении источников военных угроз безопасности России и подготовка предложений руководству по вопросам повышения боевых возможностей войск, организация разработки плана обороны страны, оперативное управление войсками в мирное и военное время и др.