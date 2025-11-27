 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Исполнителя убийства генерала Москалика приговорили к пожизненному сроку

Сюжет
Военная операция на Украине
Генерал Москалик погиб 25 апреля этого года при взрыве в Балашихе, который произошел, когда он выходил из дома. Исполнителя теракта Игната Кузина, завербованного СБУ, задержали на следующий день
Игнат&nbsp;Кузин
Игнат Кузин (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Суд вынес приговор Игнату Кузину, устроившему в подмосковной Балашихе взрыв, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Кузина признали виновным в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ, его приговорили к пожизненному лишению свободы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

По версии следствия, Кузин был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и в апреле 2025 года установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где жил Москалик. Бомба была дистанционно приведена в действие, когда военный выходил из дома утром 25 апреля. При взрыве генерал погиб. О задержании Кузина стало известно на следующий день.

Исполнителя убийства генерала Москалика приговорили к пожизненному сроку
Video

Основной фигурант дела в ходе следствия признал вину в полном объеме, расследование в отношении его соучастников продолжается, заявили в СК.

В августе в ФСБ сообщала о задержании в Саратовской области гражданина России 1976 года рождения, который был соучастником убийства Москалика. По версии ведомства, мужчина начал контакты с украинскими спецслужбами в 2023 году и был причастен к доставке в Подмосковье самодельной бомбы, которую применили при убийстве генерала. Кроме того, задержанного подозревают в передаче Киеву информации о российских военнослужащих, о руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, об объектах критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.

Ярославу Москалику было 59 лет. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России. Среди направлений работы этого управления участие в определении источников военных угроз безопасности России и подготовка предложений руководству по вопросам повышения боевых возможностей войск, организация разработки плана обороны страны, оперативное управление войсками в мирное и военное время и др.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Елена Степанова Елена Степанова
Ярослав Москалик теракт взрыв приговор Следственный комитет Военная операция на Украине СБУ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 17:51 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 17:51
Путин объяснил разницу подходов на Западе к переговорам по Украине Политика, 18:11
Фактор климата: какой экономический эффект дают прогнозы погоды Национальные проекты, 18:10
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 18:05
Продажу билетов на Олимпиаду-2026 ограничили из-за проблем с транспортом Спорт, 18:01
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
В России объем выданных автокредитов за год сократился почти на 40% Авто, 17:52
Силовики провели рейд в мусульманском центре в Электростали. Видео Общество, 17:51
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Что сказал Путин о мирном плане по Украине. Главное Политика, 17:51
ЦБ оставил официальный курс доллара на 28 ноября ниже ₽79 Инвестиции, 17:47
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Названы самые популярные пикапы с пробегом в России и цены на них Авто, 17:37
Как подтвердить фактическое принятие жилья по наследству. Разъяснение ВС Недвижимость, 17:33
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Путин назвал слив «прослушки» разговоров уголовным преступлением в России Политика, 17:24