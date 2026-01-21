 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Немецкий генерал увидел риски для НАТО из-за «гренландского разлома»

Немецкий генерал Зольфранк увидел риски для НАТО из-за «гренландского разлома»
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Разногласия между Европой и США по поводу Гренландии могут подорвать способность альянса сдерживать Россию, считает командующий Объединенными силами Германии Александр Зольфранк
Александр Зольфранк
Александр Зольфранк (Фото: Bernd Elmenthaler / Imago / Global Look Press)

«Гренландский разлом» делает НАТО уязвимым перед Россией, заявил командующий Объединенными силами Германии генерал-лейтенант Александр Зольфранк в интервью The Wall Street Journal.

По его мнению, разногласия между Европой и США могут подорвать способность Североатлантического альянса сдерживать противника.

«Сила [НАТО] заключается в принципе «один за всех, все за одного». Если этот принцип рухнет, основная идея исчезнет», — пояснил Зольфранк.

По его словам, этот принцип в последний раз был продемонстрирован после терактов 11 сентября, когда Вашингтон применил статью 5 Североатлантического договора, чтобы мобилизовать членов НАТО на свою кампанию в Афганистане. Это был первый и последний случай применения этой статьи о коллективной обороне.

Генерал убежден, что альянс переживает один из самых опасных моментов в своей истории. Зольфранк отметил, что США справедливо считают Гренландию стратегически важной, но добавил, что это относится ко всему трансатлантическому альянсу, а не только к Северной Америке. «НАТО присутствует не только в Европе; Атлантика и Северная Атлантика играют важную роль», — пояснил он.

Европейские лидеры осудили притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию. Трамп пригрозил восьми европейским странам введением 10-процентных пошлин с 1 февраля после того, как эти страны решили отправить на остров небольшое количество войск. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что аннексия острова ознаменует конец НАТО, напоминает WSJ.

Как Трамп может присоединить к США Гренландию и что ему может помешать
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

С начала января президент США Дональд Трамп вновь активно заговорил о присоединении Гренландии — автономной территории в составе Дании. Свои притязания он объясняет тем, что в противном случае остров захватят Россия или Китай.

Как пишет The Wall Street Journal, аппетит у Трампа разыгрался после успешной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американский лидер, направляясь на Давосский форум, подчеркнул, что «пути назад» по Гренландии уже нет, а также опубликовал коллаж, на котором он вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио устанавливают в Гренландии американский флаг.

Осенью прошлого года Зольфранк в интервью Reuters заявил, что Россия может в любой момент, «уже завтра», нанести «ограниченный удар» по НАТО. Президент Владимир Путин говорил, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами блока.

