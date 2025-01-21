В Раде назвали вызовом решение Трампа приостановить помощь другим странам
Решение президента США Дональда Трампа остановить американскую помощь иностранным государствам на 90 дней станет «очень большим» вызовом для Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Тарас Тарасенко в эфире «Новости.LIVE».
Депутат не уверен, будет ли указ Трампа распространяться на Украину и «будет ли какая-то приостановка сейчас».
По его мнению, действующие проекты Агентства США по международному развитию (USAID) и международной некоммерческой организации IREX обеспечены финансированием на эти три месяца, поэтому проекты, начатые в 2024 году, будут продолжать действовать.
Тарасенко также связал решение Трампа с необходимостью провести аудит. «Надеюсь, что этот аудит покажет, что Украина использовала средства эффективно, и американская поддержка будет продолжаться», — добавил он.
Трамп вступил в должность президента США 20 января. Одним из первых он подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней. «Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», — заявил республиканец.
Москва осуждает предоставление Западом помощи Украине. В Кремле, в частности, заявляли, что администрация предшественника Трампа Джо Байдена, усиливая позиции Украины, «подливала масло в огонь» и не позволяла «конфликту замедлиться»
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