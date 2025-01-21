В Раде назвали вызовом решение Трампа приостановить помощь другим странам

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Решение президента США Дональда Трампа остановить американскую помощь иностранным государствам на 90 дней станет «очень большим» вызовом для Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Тарас Тарасенко в эфире «Новости.LIVE».

Депутат не уверен, будет ли указ Трампа распространяться на Украину и «будет ли какая-то приостановка сейчас».

По его мнению, действующие проекты Агентства США по международному развитию (USAID) и международной некоммерческой организации IREX обеспечены финансированием на эти три месяца, поэтому проекты, начатые в 2024 году, будут продолжать действовать.

Тарасенко также связал решение Трампа с необходимостью провести аудит. «Надеюсь, что этот аудит покажет, что Украина использовала средства эффективно, и американская поддержка будет продолжаться», — добавил он.

Трамп вступил в должность президента США 20 января. Одним из первых он подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней. «Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», — заявил республиканец.

Москва осуждает предоставление Западом помощи Украине. В Кремле, в частности, заявляли, что администрация предшественника Трампа Джо Байдена, усиливая позиции Украины, «подливала масло в огонь» и не позволяла «конфликту замедлиться»