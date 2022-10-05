Президент Путин заявил, что Россия с уважением относится к украинскому народу и культуре

Путин заявил, что Россия с уважением относится к украинскому народу

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия всегда относилась и относится с уважением к украинскому народу, культуре и языку, заявил президент Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года».

«Мы всегда и, несмотря на трагедию сегодняшних дней, и сегодня с огромным уважением относимся к украинскому народу и к украинской культуре, к украинском языку, к литературе и так далее. И никогда не допускали ничего такого, что на Украине допускается в отношении русской культуры и русского языка», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

При этом он отметил, что Россия будет идти «своим путем», относясь с уважением ко всему украинскому.

В России никогда не делали и не будут делать «никакой разницы между русскими и украинцами», но, идя своим путем, будут «отсекать все, что мешает идти вперед», добавил президент.

В марте Путин говорил, что на Западе развивается прогрессирующая дискриминация всего, что связано с Россией. «Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Запрещаются русские писатели и их книги», — уточнил он. В России же, по его словам, невозможно представить такую «прогрессирующую дискриминацию», поскольку в ней нет места «этнической нетерпимости».

В апреле немецкий омбудсмен по правам человека Луизе Амтсберг заявляла, что русское искусство и культура не должны подвергаться гонениям из-за конфликта на Украине. «Считаю совершенно неправильным, что магазины, судя по всему, убирают с полок произведения Достоевского и Толстого», — говорила она.