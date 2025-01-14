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Киевская полиция установила новых участников роликов с песней «Я русский»

Фото: Полиция Киева
Фото: Полиция Киева

Полиция Киева установила личности еще четырех подростков, снявшихся в скандальных роликах, в одном из которых кто-то топчет флаг Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В видео, выложенном в интернет, подростки ездят по Киеву на элитных автомобилях в сопровождении патрульной машины, показывают на камеру большие суммы денег и оружие, злонамеренно устраивают пробку на дороге и поют песню певца Shaman «Я русский». Также в одном из роликов использовано фото, на котором кто-то топчет украинский флаг.

К спевшим песню «Я русский» в Киеве подросткам пришла полиция
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Фото:gunpKyiv / Telegram

Начато уголовное производство за надругательство над государственным флагом по ст. 338 Уголовного кодекса Украины, на родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

Сотрудники правоохранительных органов направили в органы опеки и попечительства, учебные заведения и службы по делам детей обращения по проверке условий воспитания подростков.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета Украины», среди нарушителей были «сыновья влиятельных лиц», в том числе сын депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь», запрещенной на Украине после начала военных действий в 2022 году.

Полиция уже пришла с обыском к двум из шестерых подростков, участвовавших в видео. У них нашли нож, кастет, травматический пистолет с патронами и страйкбольную гранату. Обыск проходил в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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Киев Украина подростки полиция флаг Украины
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