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Военная операция на Украине ,  
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Смоленский губернатор сообщил о сбитых украинских дронах

Смоленский губернатор Анохин: сбиты 5 украинских дронов, жертв нет
Сюжет
Военная операция на Украине

В Смоленской области сбиты пять украинских беспилотников, сообщил губернатор Василий Анохин.

«Сегодня средствами РЭБ Министерства обороны России пресечена атака 5 украинских БПЛА на территории Починковского района. По предварительной информации, в результате падения сбитых беспилотных летательных аппаратов на земле жертв и разрушений нет», — написал он в телеграм-канале.

Смоленская область не граничит с Украиной, между ней украинской территорией находится Брянская область.

Материал дополняется.

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