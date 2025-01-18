Смоленский губернатор сообщил о сбитых украинских дронах

В Смоленской области сбиты пять украинских беспилотников, сообщил губернатор Василий Анохин.

«Сегодня средствами РЭБ Министерства обороны России пресечена атака 5 украинских БПЛА на территории Починковского района. По предварительной информации, в результате падения сбитых беспилотных летательных аппаратов на земле жертв и разрушений нет», — написал он в телеграм-канале.

Смоленская область не граничит с Украиной, между ней украинской территорией находится Брянская область.

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