Смоленский губернатор сообщил о сбитых украинских дронах
В Смоленской области сбиты пять украинских беспилотников, сообщил губернатор Василий Анохин.
«Сегодня средствами РЭБ Министерства обороны России пресечена атака 5 украинских БПЛА на территории Починковского района. По предварительной информации, в результате падения сбитых беспилотных летательных аппаратов на земле жертв и разрушений нет», — написал он в телеграм-канале.
Смоленская область не граничит с Украиной, между ней украинской территорией находится Брянская область.
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