Трамп vs Байден: при ком было лучше доллару, акциям и экономике США

В каком состоянии унаследует экономику США избранный президент Дональд Трамп, как развивались основные ее показатели при Джо Байдене и что рынки ждут от новой эпохи Трампа — в материале РБК

Фото: Sheldon Cooper / Keystone Press Agency / Global Look Press

В 2016 году, когда Дональд Трамп неожиданно был избран президентом США в первый раз, многие эксперты и СМИ предсказывали рецессию в США и даже в мире как следствие его экономической политики. Этого не произошло. Вернее, произошло, но только в 2020 году и совсем по другой причине — из-за пандемии коронавируса.

Если исключить из рассмотрения год пандемийной рецессии и восстановительный 2021-й, американская экономика в первый президентский срок Трампа выросла примерно на 8,3% (реальный рост ВВП в 2017–2019 годах) — и на столько же выросла экономика при Джозефе Байдене (2022–2024 годы), принимая во внимание консенсус-прогноз по росту ВВП по итогам 2024 года (2,7%).

На практике личность президента и проводимая им экономическая политика вряд ли могут значительно повлиять на темпы роста ВВП, отмечает колумнист Los Angeles Times Джона (Jonah) Голдберг. А из-за временных лагов отклика экономики на решения экономполитики и множества факторов, на которые президент повлиять не может, механические сопоставления темпов роста между одним президентским сроком и другим не имеют смысла. При этом риторически каждый уходящий президент стремится поставить себе в заслугу экономические успехи, а неудачи — списать на иные факторы.

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Как пишут американские СМИ, Трамп в начале 2025 года принимает американскую экономику в хорошей форме. В декабре 2024 года уровень безработицы опустился до 4,1%, а занятость увеличилась на четверть миллиона рабочих мест — рынок близок к состоянию максимальной занятости, пишет Reuters. «Ненанесение вреда исключительно хорошо показывающей себя американской экономике уже будет успехом для администрации Трампа», — указал главный экономист Moody's Analytics Марк Зэнди.

В то же время экономический контекст сейчас и при начале первого президентства Трампа сильно различается: если в 2017 году безработица находилась на более высоком уровне, а инфляция не была проблемой (что создавало возможности для стимулирования экономики), то сейчас ВВП уже, возможно, растет выше потенциала, а инфляция по-прежнему превышает двухпроцентный целевой ориентир Федеральной резервной системы (2,9% в годовом выражении в декабре).

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Аналогично темпам роста экономики в нешоковые периоды, американский фондовый рынок и за четырехлетний срок после победы Трампа на выборах-2016, и за сопоставимый период Байдена вырос примерно одинаково — чуть более 60% по индексу широкого рынка S&P 500. После избрания Трампа, 6 ноября, индексы акций США подскочили на 2,5–3,6%, до рекордных уровней, поскольку инвесторы возлагали надежды на стимулирующие эффекты от снижения налогов и дерегулирования. К настоящему времени индекс S&P 500 остается на 2,9% выше, чем в день президентских выборов 2024 года, но все же ниже, чем в декабре.

Некоторые аналитики видят возросший риск коррекции и волатильности на фондовом рынке США в новый срок Трампа. Во-первых, повышенная инфляция может вынудить ФРС завершить текущий цикл снижения учетной ставки раньше, чем предполагалось, что будет негативно для акций. Во-вторых, угрозы Трампа ввести импортные тарифы могут навредить экономическому росту.

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После победы Трампа на выборах-2024 подорожал и доллар: индекс доллара DXY к корзине мировых валют увеличился относительно уровня закрытия торгов 5 ноября более чем на 5% и по состоянию на 16 января лишь около 3% недотягивает до своего пика, достигнутого при Байдене в ноябре 2022 года на фоне повышения ставки ФРС сразу на 0,75 процентного пункта.

Исторически стоимость доллара следует за решениями Федрезерва по ключевой ставке и за ставками по госбумагам США: если ставки растут, доллар укрепляется, и наоборот. Однако от Трампа ждут экономической политики, которая будет способствовать росту курса доллара. Поствыборное «ралли» в американской валюте объясняется тарифными угрозами избранного президента (в частности, он заявлял, что введет универсальную пошлину в 10–20% на все импортные товары). Макроэкономические модели обычно предсказывают укрепление доллара на мировом валютном рынке в результате увеличения импортных пошлин.

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С сентября 2024 года ФРС США в три приема понизила ключевую ставку на 1 процентный пункт, до текущих 4,25–4,5%. Однако предстоящие изменения в администрации США могут вынудить ФРС взять паузу, следовало из опубликованного в январе протокола декабрьского заседания центробанка по ставке. Потенциальные изменения в торговой и иммиграционной политике США могут означать, что возвращение инфляции к 2% «может занять больше времени, чем предполагалось», а значит, и ставку придется держать на более высоком уровне дольше, говорилось в протоколе. В свой первый президентский срок Трамп открыто критиковал ФРС за ее решения.

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Трамп-2025 стоит перед угрозой более высоких дефицитов федерального бюджета и более высоких расходов на обслуживание постоянно растущего госдолга. Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц (критик Трампа) отмечает, что президент хочет «сократить налоги для корпораций и миллиардеров», но «законы арифметики нельзя обойти»: либо ему придется сильно увеличивать бюджетный дефицит, либо его экономическая повестка будет невыполнима.

За первый квартал текущего финансового года в США бюджетный дефицит составил рекордные для этого периода $711 млрд, что на 39% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Бюджетное управление конгресса предупреждает, что даже без учета предлагаемых Трампом сокращений налогов американский госдолг с текущих 99% ВВП к 2034 году достигнет 122% ВВП, намного превысив рекордные уровни окончания Второй мировой войны (106% ВВП). А при предположении, что Трамп реализует свои обещания по налогам, накопленный дефицит за десять лет увеличится на $7,75 трлн, что поднимет госдолг к «высотам Греции» в 140% ВВП и выше, считает экономист Десмонд Лакман из Американского института предпринимательства.