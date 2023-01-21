Экс-президента Туркменистана объявили национальным лидером

Экс-руководитель страны Гурбангулы Бердымухамедов стал национальным лидером и главой высшего органа народной власти — Халк Маслахаты. Ранее так называлась верхняя палата парламента, теперь он стал однопалатным — Меджлисом

Гурбангулы Бердымухамедов (Фото: kremlin.ru)

Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал национальным лидером (Милли лидером) республики, сообщает ТАСС со ссылкой на информационную программу «Ватан» официального туркменского телевидения.

Такое решение было принято во время заседания палат парламента страны, который по его итогам стал однопалатным. Ранее он состоял из верхней палаты — Халк Маслахаты (народный совет, его председателем был экс-президент) и нижней — Меджлиса. Упразднили верхнюю палату, соответствующее предложение ранее внес Бердымухамедов.

Однако Халк Маслахаты в стране останется — теперь этот будет отдельный высший орган народной власти, главой которого будет бывший глава государства.

Все эти изменения отразятся в конституции страны. Их поддержали собравшиеся на заседании депутаты и представители общественности, а затем поправки одобрил и подписал действующий президент и сын предыдущего, Сердар Бердымухамедов.

Бердымухамедов-старший руководил Туркменистаном 15 лет — с февраля 2007 года по март 2022-го. Он ушел со своего поста, заявив, что решил уступить дорогу молодым руководителям, «воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности», и его на посту сменил сын. Сердар Бердымухамедов набрал на выборах в марте прошлого года 72,97% голосов избирателей.

В ноябре 2022-го Гурбангулы Бердымухамедов получил из рук президента Владимира Путина российский орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Путин отметил, что награда дана соответственно «вкладу, который был сделан» экс-президентом Туркменистана в развитие связей Москвы и Ашхабада.