FT сравнила Евгения Пригожина с «Распутиным 2.0»

Основателя ЧВК «Вагнер» можно было бы сравнить с Григорием Распутиным, который имел влияние на власть, не занимая официальной должности, пишет Financial Times, анализируя его деятельность и ее политические последствия

Григорий Распутин (Фото: РИА Новости)

Как и Григорий Распутин во время правления Николая Второго, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сейчас имеет влияние на российскую власть, хотя и не занимает официальной высокой должности, пишет журналист Financial Times Тони Барбер, приводя в пример то, что президент Владимир Путин «позволил Пригожину и его ЧВК расширить роль в конфликте».

Различия между этими фигурами тоже очевидны, хотя бы потому, что Распутин, считался святым старцем и имел влияние преимущественно не на Николая Второго, а на его супругу в связи с болезнью их сына цесаревича и наследника престола Алексея, пишет FT.

Но FT, анализируя «рост влияния Евгения Пригожина», видит пересечение с Распутиным в непубличности проектов Пригожина, который долгое время официально отрицал связь и с ЧВК «Вагнера», и с Агентством интернет-исследований, которую ФБР называет «фабрикой троллей».

Кроме того, Пригожин позволяет себе критиковать военное командование и власти, напоминает издание.

В конце сентября прошлого года Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал ЧВК «Вагнер». В середине января этого года Минобороны России впервые упомянуло ЧВК в своей сводке о взятии Соледара в Донецкой народной республике. «Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер», — говорилось в ней.

Financial Times напоминает, что Пригожин опровергал наличие у него политических амбиций и электоральных планов. «При этом в оборонном комитете Госдумы ранее предполагали, что ветераны группы Вагнера, в том числе из бывших заключенных, могли бы послужить стране, в том числе в политике», — заключает FT.