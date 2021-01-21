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ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по 2008 году

Российское Министерство юстиции сообщило о решении Европейского суда по правам человека. Суд признал необоснованными часть претензий Грузии к России, выдвинутые по итогам военного конфликта в Южной Осетии
Последствия военного конфликта в Южной Осетии
Последствия военного конфликта в Южной Осетии (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

На Россию не может возлагаться ответственность по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года, сообщило российское Министерство юстиции, ссылаясь на решение Большой палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Свое решение по рассмотрению межгосударственного иска (№ 38263/08), поданного Грузией к России по событиям августа 2008 года, ЕСПЧ также опубликовал на сайте.

В Грузии ожидали признания ее доводов. «Это решение будет результатом 12-летнего труда наших граждан, сотрудников Минюста и специалистов. И конечно, все мы уверены, что это будет справедливое решение», — говорил грузинский премьер-министр Георгий Гахария. По его словам, вердикт должен был стать первой оценкой войны 2008 года от международного суда.

«Грузинская сторона в этом деле пыталась безуспешно доказать, что Европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий, что фактически подрывает основы международного гуманитарного права», — заявил уполномоченный России при Европейском суде по правам человека Михаил Гальперин (цитата по сайту Минюста).

Претензии по событиям военных дней судьями палаты были признаны необоснованными. При этом суд посчитал обоснованными претензии о нарушении конвенции, которые происходили в отношении мирных жителей после прекращения боев. «Российская Федерация осуществляла «эффективный контроль» над Южной Осетией, Абхазией и «буферной зоной» в период с 12 августа по 10 октября 2008 года, когда были официально выведены российские войска. <...> Таким образом, cуд пришел к выводу, что события, произошедшие после прекращения боевых действий, подпадают под юрисдикцию Российской Федерации», — говорится в решении.

Учитывая решение суда об ответственности за события после окончания боевых действий, грузинское правительство назвало решение успехом. «Страсбургский суд разделил позицию Грузии и признал ответственность России за пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с грузинскими военнопленными и гражданскими лицами», — говорится в заявлении грузинского Минюста.

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Сергей Кобылаш

В чем Грузия обвинила Россию

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Грузинское правительство обвинило Россию в многочисленных нарушениях положений Европейской конвенции о защите прав человека в связи с военным конфликтом в августе 2008 года, «последовавшим за длительным периодом растущей напряженности, провокаций и инцидентов с участием двух стран», как говорится в материалах ЕСПЧ. Иск был подан 11 августа 2008-го. Частично приемлемым ЕСПЧ признал его 13 декабря 2011 года, а 3 апреля 2012-го решил передать на рассмотрение Большой палаты. Свидетели выступили в суде с 6 по 17 июня 2016 года. Всего показания дали 33 свидетеля: 15 были вызваны через правительство Грузии, 12 — через правительство России, шесть — судом. Слушание по делу прошло 23 мая 2018 года.

В своем иске Грузия указывала, что в результате действий российских военных и/или подконтрольных России сепаратистских сил через неизбирательные и несоразмерные атаки сотни граждан были ранены, убиты или пропали без вести. Действия российской стороны и сепаратистов, как настаивало грузинское правительство, нарушили несколько статей Европейской конвенции: ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрет на пытки и бесчеловечное отношение), ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 8 (право на уважение частной жизни), ст. 13 (право на эффективную защиту прав), ст. 1 и 2 протокола 1 (о защите собственности и права на образование) и ст. 2 протокола 4 (право на свободу передвижения).

Ст. 2 была нарушена в ходе атак, проведенных российскими силами, а также вооруженными формированиями Южной Осетии и Абхазии, которые действовали по их указу; поскольку не делалось разделения на военных и гражданских, бомбежкам и обстрелам подвергались невоенные цели, не было сделано достаточно и для защиты мирного населения при использовании военными мин и кластерных бомб, приводится аргументация грузинской стороны в материалах суда.

Власти Грузии также утверждали, что вооруженные формирования Южной Осетии плохо обращались и пытали грузинских граждан во время конфликта и в ходе последующей оккупации: сообщалось по меньшей мере о 50 случаев пыток, 160 гражданских лиц были задержаны и переданы грузинским властям в период с 19 по 27 августа. Этих людей оскорбляли, им не предоставили ни питания, ни одеял, указывало правительство Грузии. Таким образом, была нарушена ст. 3 Евроконвенции.

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Какова была позиция России

Россия на протяжении рассмотрения дела обвинения отвергала, называя их необоснованными и неподтвержденными, сообщал ранее ЕСПЧ. Представители страны указывали, что конфликт и этническое противостояние, на котором Грузия основывает свои обвинения, были прямым следствием ее вооруженной атаки на столицу Южной Осетии Цхинвал в ночь с 7 на 8 августа 2008 года. Грузинские власти и до, и во время конфликта относились к жителям региона как к врагам, поэтому им пришлось принять действия для своей защиты, приводит суд позицию России. Присутствие российских военных в Южной Осетии власти России называют легитимным, так как это были миротворческие силы, размещенные там в соответствии с межгосударственными процедурами и с согласия грузинской стороны. Атака сил Грузии стала для них неожиданной, поэтому России пришлось применить силу. Москва также указывала, что не следует рассматривать движения за независимость в Абхазии и Южной Осетии и сформированные там власти как искусственные и «недавние» образования, а также как инструменты политики России.

В ответ на приведенные Грузией данные российская сторона приводила собственные: с российской стороны из-за грузинских атак погибли 64 человека, включая 12 миротворцев, 323 получили ранения. Среди гражданских лиц погибли почти 1,5 тыс. человек, за четыре дня конфликта 35 тыс. беженцев пересекли границу с Россией.

Автор
Полина Химшиашвили
Грузия Южная Осетия военный конфликт ЕСПЧ
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