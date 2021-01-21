ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по 2008 году

Российское Министерство юстиции сообщило о решении Европейского суда по правам человека. Суд признал необоснованными часть претензий Грузии к России, выдвинутые по итогам военного конфликта в Южной Осетии

Последствия военного конфликта в Южной Осетии (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

На Россию не может возлагаться ответственность по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года, сообщило российское Министерство юстиции, ссылаясь на решение Большой палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Свое решение по рассмотрению межгосударственного иска (№ 38263/08), поданного Грузией к России по событиям августа 2008 года, ЕСПЧ также опубликовал на сайте.

В Грузии ожидали признания ее доводов. «Это решение будет результатом 12-летнего труда наших граждан, сотрудников Минюста и специалистов. И конечно, все мы уверены, что это будет справедливое решение», — говорил грузинский премьер-министр Георгий Гахария. По его словам, вердикт должен был стать первой оценкой войны 2008 года от международного суда.

«Грузинская сторона в этом деле пыталась безуспешно доказать, что Европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий, что фактически подрывает основы международного гуманитарного права», — заявил уполномоченный России при Европейском суде по правам человека Михаил Гальперин (цитата по сайту Минюста).

Претензии по событиям военных дней судьями палаты были признаны необоснованными. При этом суд посчитал обоснованными претензии о нарушении конвенции, которые происходили в отношении мирных жителей после прекращения боев. «Российская Федерация осуществляла «эффективный контроль» над Южной Осетией, Абхазией и «буферной зоной» в период с 12 августа по 10 октября 2008 года, когда были официально выведены российские войска. <...> Таким образом, cуд пришел к выводу, что события, произошедшие после прекращения боевых действий, подпадают под юрисдикцию Российской Федерации», — говорится в решении.

Учитывая решение суда об ответственности за события после окончания боевых действий, грузинское правительство назвало решение успехом. «Страсбургский суд разделил позицию Грузии и признал ответственность России за пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с грузинскими военнопленными и гражданскими лицами», — говорится в заявлении грузинского Минюста.