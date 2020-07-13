Герой России сообщил об обстреле своего Су-25 в Южной Осетии в 2008 году

Сергей Кобылаш (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Командующий дальней авиацией, Герой России и заслуженный военный летчик Сергей Кобылаш рассказал, как в 2008 году попал под обстрел на штурмовике Су-25 в Южной Осетии. Об этом он сообщил телеканалу «Звезда».

По словам Кобылаша, который в то время командовал авиаполком, однажды его самолет попал под плотный обстрел. В Су-25 попала ракета, его «потянуло на пикирование», и он начал лететь к земле, несмотря на действия летчика.

«Наверное, очень жить захотелось, я уперся ногами в педали и двумя руками потянул за ручку — где-то, видимо, осколок попал, от усилия выскочил, и самолет плавно [вошел] сначала в горизонтальный полет на одном двигателе, затем плавно пошел в набор», — рассказал Кобылаш.

Однако после этого новая атака повредила рабочий двигатель. Летчик решил снижать штурмовик. По его словам, он понимал, что без двигателей уже не сможет улететь и ему придется катапультироваться. Тогда под ним находился город, поэтому пилот постарался максимально увести самолет от населенного пункта.