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Герой России сообщил об обстреле своего Су-25 в Южной Осетии в 2008 году

Сергей Кобылаш
Сергей Кобылаш (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Командующий дальней авиацией, Герой России и заслуженный военный летчик Сергей Кобылаш рассказал, как в 2008 году попал под обстрел на штурмовике Су-25 в Южной Осетии. Об этом он сообщил телеканалу «Звезда».

По словам Кобылаша, который в то время командовал авиаполком, однажды его самолет попал под плотный обстрел. В Су-25 попала ракета, его «потянуло на пикирование», и он начал лететь к земле, несмотря на действия летчика.

«Наверное, очень жить захотелось, я уперся ногами в педали и двумя руками потянул за ручку — где-то, видимо, осколок попал, от усилия выскочил, и самолет плавно [вошел] сначала в горизонтальный полет на одном двигателе, затем плавно пошел в набор», — рассказал Кобылаш.

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Однако после этого новая атака повредила рабочий двигатель. Летчик решил снижать штурмовик. По его словам, он понимал, что без двигателей уже не сможет улететь и ему придется катапультироваться. Тогда под ним находился город, поэтому пилот постарался максимально увести самолет от населенного пункта.

Конфликт в Южной Осетии начался 8 августа 2008 года. Согласно версии российской и южно-осетинской сторон, грузинские войска в ту ночь начали широкомасштабный штурм Цхинвала, используя при этом массированные артиллерийские обстрелы и бомбардировки. В то же время Тбилиси возлагает ответственность за начало конфликта на Россию и руководство Южной Осетии. Активные боевые действия продолжались до 12 августа, в связи с чем конфликт получил название «пятидневная война».

После конфликта Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. По официальным данным, в ходе активных боевых действий, Россия потеряла 67 военнослужащих.

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Теги: Су-25, Южная Осетия, летчик
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