Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе

Владимир Путин и Юрий Чайка (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин предложил генпрокурору Юрию Чайке перейти работать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Должность полпреда президента на Кавказе с июня 2018 года занимает генерал-лейтенант ФСБ Александр Матовников. Его новая должность пока официально не объявлена.

Материал дополняется