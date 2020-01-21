Политика , 21 янв, 15:37
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Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе
Владимир Путин и Юрий Чайка
Президент России Владимир Путин предложил генпрокурору Юрию Чайке перейти работать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Должность полпреда президента на Кавказе с июня 2018 года занимает генерал-лейтенант ФСБ Александр Матовников. Его новая должность пока официально не объявлена.
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