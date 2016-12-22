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Назначенец из «Альфы»: зачем ветеран спецназа стал полпредом в СКФО
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Назначенец из «Альфы»: зачем ветеран спецназа стал полпредом в СКФО
Политика, 21:59
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Назначенец из «Альфы»: зачем ветеран спецназа стал полпредом в СКФО
Владимир Путин назначил своих новых представителей в федеральных округах. В Северо-Кавказском им стал генерал-майор Александр Матовников, прежде командовавший Силами специальных операций, офицер по спецпоручениям при президенте
Владимир Путин и Александр Матовников (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Во вторник, 26 июня, президент России провел ротацию в корпусе полномочных представителей главы государства в федеральных округах. Указы о назначении полпредов президента в Центральном, Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Южном и Северо-Западном федеральных округах размещены на сайте Кремля. Свои посты сохранили полпреды президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, в Северо-Западном округе — Александр Беглов и в Южном федеральном округе — Владимир Устинов.

Как ранее сообщал РБК со ссылкой на источники, бывшие помощники президента Игорь Щеголев и Николай Цуканов стали представителями в Центральном и Уральском федеральных округах. Вместо вице-адмирала в отставке Олега Белавенцева полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе стал генерал-майор Александр Матовников, прежде командовавший Силами специальных операций.​

Полпред спецназначения

​52-летний Матовников с 1986 по 2014 год служил в «Альфе» — прошел путь «от простого летехи до первого заместителя начальника управления «А», рассказал РБК вице-президент Международной ассоциации ветеранов этого подразделения Алексей Филатов. Матовников работал в 4-м отделе «Альфы», который занимался освобождением заложников на транспорте и в помещении — этот отдел считается самым «боевым», рассказал РБК другой ветеран «Альфы». Издание «Спецназ России» сообщало, что отец будущего полпреда был заместителем начальника секретариата 7-го управления («наружка») КГБ СССР и рекомендовал принять сына в группу «А».

Матовников прошел обе чеченские кампании, участвовал в ряде антитеррористических операций, в частности по освобождению заложников в Буденновске в 1995-м и на Дубровке в 2002 году. Филатов назвал нового полпреда «настоящим русским офицером» — выходцем из семьи военнослужащих с классическим военным образованием (Московский пограничный институт ФСБ).

Как и многие «альфовцы», Матовников затем перешел в новую структуру при Генштабе — Силы специальных операций (ССО), которые в отличие от обычных подразделений вооруженных сил могут действовать в тайных военных операциях за рубежом без санкции Совета Федерации. Сначала Матовников стал заместителем командующего ССО, затем возглавил их после ухода Алексея Дюмина в декабре 2015 года на пост замминистра обороны. Матовников строил структуру ССО по образу и подобию «Альфы» — экипировка и требования к сотрудникам были как к офицерскому составу на предыдущей службе, утверждает Филатов.

«Являясь одним из руководителей ССО, принял участие в военной операции в Сирийской Арабской Республике против ИГИЛ, «Аль-Каиды», — писал о Матовникове «Спецназ России». В декабре 2017-го Матовников получил звание Героя России вместе с другими участниками военной кампании в Сирии.

Новый полпред в прошлом участвовал в спецоперациях в Сирии, Африке и на Украине, а также, параллельно службе в ССО, являлся офицером при президенте по спецпоручениям, отметил бывший сослуживец Матовникова. «В его кругу о нем говорят как об одном из силовиков, близких к президенту — он регулярно встречал Владимира Путина в аэропорту Внуково и пользовался его личным доверием. Возможно, боевого офицера решили опробовать на гражданской службе, хозяйственной работе, с прицелом на федеральную политическую карьеру, как в свое время сделали с Дюминым», — сказал РБК один из ветеранов «Альфы» (Алексей Дюмин в начале 2016 года был назначен губернатором Тульской области). Информацию о том, что Матовников был офицером при президенте по спецпоручениям, РБК подтвердил источник, близкий к полпредству в СКФО.

Аудитор от силовиков

Политологи связывают назначение Матовникова с усилением скорее ​антикоррупционной, чем антитеррористической активности в СКФО. Округ отдали под контроль силовиков в ожидании будущей ротации кавказских элит, предположил политолог Александр Ларенков. По его мнению, Матовникову придется следить, чтобы ротация элит на Кавказе прошла спокойно и без эксцессов, также ему предстоит курировать масштабную и затратную программу развития прикаспийской территории в соответствии с планами правительства. Он сможет работать эффективней в связке с главой Дагестана Владимиром Васильевым, который, вероятно, останется на своем посту и после сентября, отметил Ларенков. (Владимир Путин выдвинет кандидатуру Владимира Васильева на должность главы Дагестана в рамках продолжения работы по антикоррупционной чистке в регионе, ранее говорили источники РБК.)

«Эту должность совсем гражданской не назовешь — две чеченские кампании даром не прошли, несколько поколений уроженцев Кавказа выросли без школ с автоматом в руках, и там легко найти цели для вербовки террористов», — говорит Филатов. По его мнению, Кавказ — до сих пор тлеющая точка на карте России, и после окончания основной фазы войны в Сирии многие боевики возвращаются туда. «А Матовников всех руководителей кавказских республик знает лично, он идеальная фигура для представления интересов президента в регионе», — считает вице-президент Международной ассоциации ветеранов «Альфы».

Фото: Олег Власов / ТАСС

Бывший сослуживец Матовникова подтверждает сведения о знакомстве Матовникова с руководителями республик СКФО. В частности, утверждает источник РБК, новый полпред хорошо знаком с главой Чечни Рамзаном Кадыровым: «Они в гостях друг у друга часто бывают».

Политконсультант Дмитрий Фетисов также видит в этом назначении сигнал об усилении позиций силовиков в федеральном округе. Матовников будет координировать работу правоохранительных органов в округе в сторону ужесточения контроля над тратами бюджетных денег регионами СКФО, считает эксперт. «Федеральные силовики последние два года делали аудит трат в регионах СКФО и были очень недовольны. Кроме того, на Кавказе планируется запуск ряда масштабных инфраструктурных проектов вроде прямой дороги на Сочи и развития туристического кластера. Вот Матовников и будет контролировать эти проекты». Матовников — человек, которому президент доверяет и которого послали навести на Кавказе порядок, резюмирует эксперт.

Вице-адмирал в ожидании большего

За последние два года в СКФО сменились два полпреда. В июле 2016 года Сергей Меликов, занимавший этот пост с мая 2014 года, перешел в заместители директора Росгвардии. Прежде он был первым замкомандующего войсками Центрального, а затем Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России, на базе которых создавалась Росгвардия.

Меликова заменил Олег Белавенцев, прежде ​полпред президента в Крымском федеральном округе, впоследствии влившемся в Южный федеральный округ. Белавенцев был близок к министру обороны Сергею Шойгу. В период, когда Шойгу возглавлял МЧС, он руководил ФГУ «Агентство «Эмерком» МЧС, в 2012 году перешел за ним в администрацию Московской области и позже — в Минобороны, где возглавил подведомственное ОАО «Славянка».

Белавенцев чувствовал себя в СКФО «Жуковым в послевоенной Одессе» — воспринимал должность полпреда как ссылку, утверждал источник РБК, близкий к полпредству СКФО. «Отставка связана с его желанием покинуть округ. Он хочет большего», — отметил собеседник РБК. По словам источника, львиную долю времени Белавенцев посвятил борьбе с мэром Пятигорска Львом Травневым, который в итоге в октябре 2017 года подал в отставку.

Авторы: Владимир Дергачев, Кирилл Сироткин.
Теги: СКФО , полпред , Кремль , Сирия , силы специальных операций
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