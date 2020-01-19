Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США. По словам венесуэльского лидера, Каракас и Вашингтон могут создать новый тип отношений, если между ними есть обмен правдивой информацией и «уважение между правительствами, независимо от того, насколько велики Соединенные Штаты».

Основанные на уважении и диалоге отношения, в отличие от конфронтации, «приносят беспроигрышную ситуацию», добавил Мадуро.

Госсекретарь США Майк Помпео потерпел неудачу в Венесуэле и несет ответственность за «провал политики Дональда Трампа» в отношении этой страны, считает Мадуро. По его мнению, у американского президента были «отвратительные советники» по Венесуэле, которые «привели его к неправильному видению». В этом контексте Мадуро упомянул Помпео, бывшего советника по безопасности Джона Болтона и спецпредставителя по Венесуэле Эллиота Абрамса.

В сентябре прошлого года Мадуро говорил, что хотел бы начать переговоры с Трампом, если тот «исправит политику ведения войны против Венесуэлы, унаследованную от [предшественника] Барака Обамы».

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