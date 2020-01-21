Guardian назвала нового лидера ИГ

В 2004 году Салби задержали американские военные и посадили его в тюрьму. Там он познакомился с аль-Багдади

Фото: Manish Swarup / AP

Новым лидером террористической группировки «Исламское государство» (запрещенной в России организации) стал Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль Салби, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники в разведслужбах. По их данным, Салби был назначен главарем группировки спустя несколько часов после убийства в Сирии Абу Бакра аль-Багдади.

По данным спецслужб Салби был одним из основателем ИГ, стоявшим за многими терактами и диверсиями. Уроженец иракского города Таль Афар по национальности является туркоменом и является одним из немногих не арабов в руководстве группировки. Тем не менее, именно Салби, который получил степень специалиста по шариатскому праву в университете Мосула, считается главным идеологом ИГ. Он был инициатором казней сирийских и иракских христиан.

В 2004 году Салби задерживали американские военные в Ираке. Именно в тюрьме он и познакомился с Багдади.

Местонахождение Салби в настоящее время неизвестно. По одной версии, он скрывается в сирийской провинции Идлиб, значительную часть которой контролируют радикальные исламисты. По другой версии он скрывается где-то к западу от Мосула и оттуда координирует нападения в центральной части Ирака.

На прошлой неделе именно в пригороде Мосула был задержан Шифа аль-Нима, который также входил в руководство ИГ. По данным иракских властей, он отдавал приказы на убийства религиозных деятелей и сотрудников службы безопасности.