Анкара назвала дату присоединения сухопутных войск к операции в Африне

Сухопутные войска военных сил Турции присоединятся к операции в сирийском районе Африн в воскресенье, 21 января. Об этом сообщил премьер-министр страны Бинали Йылдырым​, передает Reuters.

«Турецкие сухопутные войска проведут «все необходимые действия» в сирийском Африне в воскресенье в зависимости от развития ситуации в регионе», — сказано в сообщении.

Премьер-министр подчеркнул, что военные уничтожили все намеченные цели. ​Ранее Генштаб Турции отчитался о 108 пораженных целях из 113 намеченных. «Все погибшие и раненые, доставленные в больницы, являются членами террористических организаций», — говорилось в сообщении военного ведомства.

Военная операция Турции под названием «Оливковая ветвь» в сирийском регионе Африн началась в субботу, 20 января, в 17:00 (совпадает с мск). Турция наносит удары по позициям курдов из отрядов «Силы народной самообороны» и партии «Демократический союз». Вместе с этим оппозиционная Дамаску группировка «Сирийская свободная армия» также начала наступление на курдов.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что информирует Дамаск, Москву и другие страны, а также ООН, о ходе операции, а также охарактеризовал военные действия «проявлением международного права». В свою очередь Дамаск призвал международное сообщество остановить «турецкую агрессию».

«Сирийская Арабская Республика решительно осуждает жестокую турецкую агрессию против города Африн, который является неотъемлемой частью сирийской территории», — говорится в заявлении МИД Сирии, опубликованном на агентстве SANA.