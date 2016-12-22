Китай призвал США отказаться от взглядов времен холодной войны

С таким заявлением Минобороны Китая выступило после того, как в США представили новую стратегию обороны. Теперь Пентагон считает главной угрозой не терроризм, а соперничество между странами

Министр обороны Китая ​Чан Ваньцюань (слева) (Фото: Sakchai Lalit / AP)

​Министерство обороны КНР призвало США отказаться от мировоззрения в духе холодной войны и «рационально и объективно» относиться к китайской политике в отношении национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского ведомства.

В Китае заявили, что подстрекателями к милитаризации Южно-Китайского моря являются «другие страны», которые, похоже, не хотели бы видеть регион мирным. Такие государства под эгидой «навигационной свободы» проводят военные маневры «в тиранической манере».

Днем в субботу​ МИД КНР сообщил, что американский эсминец USS Hopper DDG-70 зашел в китайские территориальные воды. По данным Пекина, 17 января корабль находился в пределах 12 морских миль от острова Хуанъянь в Южно-Китайском море.

Заявление китайского Минобороны последовало в том числе после того, как в США была представлена новая стратегия обороны. В документе Пентагон рассматривает стратегическое соперничество между странами в качестве главной проблемы для национальной безопасности. Китай наряду с Россией, КНДР и Ираном оказался в списке пяти главных угроз для США (пятая — активность международных террористических группировок). Описывая политику Китая, авторы доклада отметили модернизацию Вооруженных сил и экспансию в Южно-Китайском море.

Китай предпринимает усилия для закрепления своего влияния в Южно-Китайском море, КНР тратит до $5 трлн в год на создание искусственных островов. Главным спорным участком считаются острова Спратли, на которые претендуют Вьетнам, Китай, Филиппины и некоторые другие государства.