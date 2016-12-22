Китай обвинил ВМС США в нарушении территориальных вод

Министерство иностранных дел КНР обвинило Военно-морские силы (ВМС) США в том, что эсминец USS Hopper DDG-70 без разрешения зашел в китайские территориальные воды. Об этом рассказал представитель МИД КНР Лу Кан, сообщает Reuters.

USS Hopper DDG-70 (Фото: wikipedia)

В МИД Китая пообещали предпринять «необходимые меры» для обеспечения защиты собственного суверенитета. По данным министерства, USS Hopper вечером 17 января находился в пределах 12 морских миль от острова Хуанъянь в Южно-Китайском море. Остров является спорной территорией: на него претендуют как Китай, так и Филиппины.

После этого моряки китайских ВМС потребовали эсминец покинуть территориальные воды КНР. В Минобороны Китая также заявили, что присутствие американских военных кораблей в данном регионе «подрывает мир и стабильность», а также ущемляет отношения двух стран. Китай также «решительно выступает против» усиления свободы судоходства в своих территориальных водах, чем занимаются корабли ВМФ США.

Эсминец USS Hopper входит в состав 31-й эскадры эсминцев Тихоокеанского флота США. Он был спущен на воду в 1996 году. Длина корабля — 153 м, ширина — 20 м. Максимальная скорость — 32 узла. Экипаж — 337 человек. На борту эсминца имеется тактическое ударное вооружение, артиллерия и зенитная артиллерия, а также ракетное и противолодочное вооружение.

В августе 2017 года эсминец ВМФ США USS McCain также незаконно вошел в китайские территориальные воды во время проведения «операции по обеспечению свободы судоходства» в Южно-Китайском море у островов Спратли. Тогда действия американского военного корабля в Пекине восприняли как «грубое нарушение суверенитета и безопасности» Китая.