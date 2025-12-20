США предложили сделать из Газы курорт при помощи «Восхода солнца»

План Уиткоффа и Кушнера подразумевает реконструкцию Газы в четыре этапа, он предполагает строительство жилья, школ, больниц и инфраструктуры и оценивается в $112,1 млрд. Чиновники в США сомневаются, что инициатива осуществима

Фото: Amir Levy / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа разработала проект «Восход солнца», предусматривающий превращение сектора Газа в высокотехнологичный прибрежный мегаполис и футуристический курорт, сообщает The Wall Street Journal.

Над планом работала команда во главе со спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. Проект оценивается в $112,1 млрд и предполагает строительство жилья, школ, больниц, инфраструктуры и курортных зон. Он рассматривается как «дорожная карта» на 20 лет, которая, по замыслу авторов, должна превратить Газу в «Ривьеру Ближнего Востока»

План предусматривает реконструкцию Газы в четыре этапа — от разминирования и временного размещения жителей до создания «умных» городов с гостиницами и транспортными хабами. Начать реализацию предлагают с юга, в районах Рафаха и Хан-Юниса. Подробностей о том, какие страны или компании будут финансировать восстановление Газы, нет Также не указано, где именно будут жить 2 млн перемещенных палестинцев во время реконструкции.

Источники сообщили WSJ, что США презентовали план потенциальным спонсорам, включая представителей стран Персидского залива, Турции и Египта.

Некоторые американские чиновники септически отнеслись к плану. Они отметили, что приступить к его реализации можно будет, только если ХАМАС согласится на разоружение и усомнились, что палестинская группировка согласится пойти на такой шаг. Есть и другие препятствия для развития региона: после израильских ударов большая часть сектора Газа превращена в руины, территория завалена 68 млн тонн обломков, под которыми погребены тысячи тел, а земля усеяна неразорвавшимися бомбами.

При этом представители администрации Трампа рассчитывают приступить к реализации плана уже через два месяца, если в регионе не произойдет обострения, пишет WSJ. «Невозможно убедить кого-либо инвестировать в Газу, если они уверены, что через два-три года произойдет еще одна война», — заявил госсекретарь Марко Рубио, комментируя ситуацию в анклаве. В то же время он выразил уверенность, что США найдут доноров для помощи с восстановлением Газы и гуманитарной поддержкой региона.

В октябре Кушнер рассказывал, что США рассматривают варианты начала строительства «Новой Газы» в районах, контролируемых Армией обороны Израиля, «при условии, что там будет обеспечена безопасность». Это предложение встревожило арабские страны, которые выразили опасение, что инициатива может привести к долгосрочному разделу палестинской территории. Bloomberg отмечал, что задача убедить арабские и мусульманские страны выделить миллиарды долларов на восстановление Газы будет для Трампа непростой.