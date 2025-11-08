Арабские страны встревожились из-за плана США по «Новой Газе»

План по восстановлению Газы под контролем Израиля вызывает тревогу у арабских стран.﻿ Они опасаются, что предложенная США инициатива приведет к усилению раскола между двумя зонами

Сектор Газа (Фото: Nir Elias / Reuters)

Арабские страны выступают против поддерживаемого США предложения о создании «Новой Газы» на контролируемой Израилем половине анклава. Они опасаются, что это может привести к долгосрочному разделу палестинской территории, пишет Financial Times (FT).

«Это выглядело бы катастрофически. Это выглядело бы так, будто мы строим для Израиля, а не для палестинцев. Мы не хотим, чтобы сектор Газа превратился в нечто среднее между войной и миром, и [где] нынешняя ситуация становится статус-кво», — сказал неназванный арабский дипломат, источник газеты. По его словам, ни одно арабское государство не выделит средства на восстановление Газы на такой основе.

Кроме того, есть опасения, что сосредоточение восстановления в районе Рафаха на юге Газы может привести к миграции палестинцев в Египет.

О том, что подобную инициативу рассматривают в Соединенных Штатах, в октябре заявил американский бизнесмен Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа. По его словам, варианты начала строительства «Новой Газы» в районах, контролируемых Армией обороны Израиля, рассматриваются «при условии, что там будет обеспечена безопасность». «Это делается для того, чтобы дать проживающим в Газе палестинцам место, куда они смогут пойти и где они будут способны найти работу и жить», — добавил он.

При этом, по словам Кушнера, участники процесса по мирному урегулированию конфликта предполагают, что средства на восстановление не будут направлять в районы, которые находятся под контролем движения ХАМАС.

Перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Соглашения удалось достичь при посредничестве США, Египта, Катара и Турции, в его основу лег мирный план Трампа из 20 пунктов. Этот план, в частности, предусматривает освобождение ХАМАС всех заложников — живых и мертвых, отвод израильских войск на согласованную линию, создание Совета мира, который будет временно управлять Газой, развертывание международного военного контингента для обеспечения безопасности в секторе. Члены ХАМАС получат амнистию, если сдадут свое оружие. ООН подсчитала, что для восстановления территории Газы необходимо $70 млрд.

После начала действия перемирия между Израилем и ХАМАС Газа была разделена по так называемой желтой линии: одна часть находится под контролем Израиля, другая — под контролем ХАМАС, где сосредоточено большинство палестинцев. Цель восстановления разрушенной израильской части Газы — создать демилитаризованную зону и предложить палестинцам альтернативу ХАМАС, но такая инициатива может закрепить раскол и усилить разрыв между двумя зонами в Газе, говорится в материале.

Ранее Bloomberg узнал о проблемах с обещанным Трампом финансированием Газы. После соглашения о перемирии Трамп поблагодарил арабские и мусульманские страны «за их приверженность делу безопасного восстановления Газы» и обещание выделить «огромные деньги на восстановление Газы».

Однако Саудовская Аравия ограничена падением нефтяных доходов и завершением практики безвозвратных грантов, ОАЭ требуют «политической ясности» и полного разоружения ХАМАС, а Катар настаивает на гарантиях выполнения Израилем условий соглашения.