 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Арабские страны встревожились из-за плана США по «Новой Газе»

FT: арабские страны опасаются долгосрочного раздела Палестины из-за плана США
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
План по восстановлению Газы под контролем Израиля вызывает тревогу у арабских стран.﻿ Они опасаются, что предложенная США инициатива приведет к усилению раскола между двумя зонами
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Nir Elias / Reuters)

Арабские страны выступают против поддерживаемого США предложения о создании «Новой Газы» на контролируемой Израилем половине анклава. Они опасаются, что это может привести к долгосрочному разделу палестинской территории, пишет Financial Times (FT).

«Это выглядело бы катастрофически. Это выглядело бы так, будто мы строим для Израиля, а не для палестинцев. Мы не хотим, чтобы сектор Газа превратился в нечто среднее между войной и миром, и [где] нынешняя ситуация становится статус-кво», — сказал неназванный арабский дипломат, источник газеты. По его словам, ни одно арабское государство не выделит средства на восстановление Газы на такой основе.

Кроме того, есть опасения, что сосредоточение восстановления в районе Рафаха на юге Газы может привести к миграции палестинцев в Египет.

О том, что подобную инициативу рассматривают в Соединенных Штатах, в октябре заявил американский бизнесмен Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа. По его словам, варианты начала строительства «Новой Газы» в районах, контролируемых Армией обороны Израиля, рассматриваются «при условии, что там будет обеспечена безопасность». «Это делается для того, чтобы дать проживающим в Газе палестинцам место, куда они смогут пойти и где они будут способны найти работу и жить», — добавил он.

При этом, по словам Кушнера, участники процесса по мирному урегулированию конфликта предполагают, что средства на восстановление не будут направлять в районы, которые находятся под контролем движения ХАМАС.

Перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Соглашения удалось достичь при посредничестве США, Египта, Катара и Турции, в его основу лег мирный план Трампа из 20 пунктов.

Этот план, в частности, предусматривает освобождение ХАМАС всех заложников — живых и мертвых, отвод израильских войск на согласованную линию, создание Совета мира, который будет временно управлять Газой, развертывание международного военного контингента для обеспечения безопасности в секторе. Члены ХАМАС получат амнистию, если сдадут свое оружие.

ООН подсчитала, что для восстановления территории Газы необходимо $70 млрд.

Bloomberg узнал о проблемах с обещанным Трампом финансированием Газы
Политика
Сектор Газа

После начала действия перемирия между Израилем и ХАМАС Газа была разделена по так называемой желтой линии: одна часть находится под контролем Израиля, другая — под контролем ХАМАС, где сосредоточено большинство палестинцев. Цель восстановления разрушенной израильской части Газы — создать демилитаризованную зону и предложить палестинцам альтернативу ХАМАС, но такая инициатива может закрепить раскол и усилить разрыв между двумя зонами в Газе, говорится в материале.

Ранее Bloomberg узнал о проблемах с обещанным Трампом финансированием Газы. После соглашения о перемирии Трамп поблагодарил арабские и мусульманские страны «за их приверженность делу безопасного восстановления Газы» и обещание выделить «огромные деньги на восстановление Газы».

Однако Саудовская Аравия ограничена падением нефтяных доходов и завершением практики безвозвратных грантов, ОАЭ требуют «политической ясности» и полного разоружения ХАМАС, а Катар настаивает на гарантиях выполнения Израилем условий соглашения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
арабские страны США Израиль сектор Газа
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
WSJ узнала об угрозе перемирию в Газе из-за боевиков в туннелях
Политика
Bloomberg узнал о проблемах с обещанным Трампом финансированием Газы
Политика
ЦАХАЛ назвала ложной тревогой срабатывание сирен близ Газы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 12:49
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Honda отозвала в США более 400 тыс. автомобилей из-за риска потери колес Бизнес, 22:17
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
В Германии раскритиковали планы депутатов АдГ поехать на симпозиум в Сочи Политика, 21:48
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
СКА прервал шестиматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ Спорт, 21:45
Джокович стал старейшим в истории победителем турнира ATP Спорт, 21:36
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Умер бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон Общество, 21:35
Маск решил стать триллионером. Что он сможет себе позволить? Политика, 21:31
В Киеве произошел блэкаут после ударов по инфраструктуре Политика, 21:24
Reuters узнал, что Израиль нашел признаки военных преступлений ЦАХАЛ Политика, 21:18
Джокович выиграл 101-й титул ATP в карьере на турнире в Афинах Спорт, 21:13
Арабские страны встревожились из-за плана США по «Новой Газе» Политика, 21:11
Рыбакина обыграла Соболенко в финале Итогового турнира WTA Спорт, 21:03