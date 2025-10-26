Bloomberg узнал о проблемах с обещанным Трампом финансированием Газы

Трампу будет сложно убедить арабские страны выделить миллиарды на восстановление Газы, пишет Bloomberg. Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ выдвигают свои условия и требуют гарантий стабильности

Сектор Газа (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Убедить арабские и мусульманские страны выделить миллиарды долларов на восстановление Газы может оказаться очень непростой задачей для президента США Дональда Трампа. У ближневосточных стран, однако, есть «конкретные оговорки», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Соглашение о прекращении войны в секторе Газа лидеры США, Египта и Турции — Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган, а также эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани — подписали 13 октября.

На следующий день, выступая в Иерусалиме в кнессете, Трампа поблагодарил арабские и мусульманские страны «за их приверженность делу безопасного восстановления Газы» и обещание выделить «огромные деньги на восстановление Газы».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также говорил в интервью Fox News, что наибольший экономический вклад в восстановление сектора после завершения конфликта на Ближнем Востоке внесут страны Персидского залива. От Вашингтона же потребуется «дипломатическое участие».

Организация Объединенных Наций утверждает, что для восстановления территории необходимо $70 млрд. «По моему опыту, легко пообещать финансирование, но реализовать его и вложить деньги — это нечто другое», — сказал бывший министр энергетики и планирования Иордании Ибрагим Саиф.

При этом Саудовская Аравия ограничена падением нефтяных доходов и завершением практики безвозвратных грантов, ОАЭ требуют «политической ясности» и полного разоружения ХАМАС, а Катар настаивает на гарантиях выполнения Израилем условий соглашения.

«Эр-Рияд испытывает аллергию на выписку карт-бланшей, учитывая десятилетия коррупции и злоупотреблений со стороны получателей по всему арабскому и мусульманскому миру», — сказал близкий к королевскому двору саудовский писатель Али Шихаби.

При этом стороны стремятся получить право голоса в вопросах более широкого управления территорией.

В следующем месяце в Египте состоится международная конференция по восстановлению Газы, где ожидается участие стран Персидского залива и обсуждение объемов финансирования.