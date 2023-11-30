США обвинили индийца в подготовке убийства лидера сикхов в Нью-Йорке

Федеральная прокуратура южного округа Нью-Йорка предъявила обвинение гражданину Индии Никхилу Гупте в причастности к организации заговора с целью убийства, сообщила пресс-служба Минюста США.

Никхила Гупту арестовали в Чехии 30 июня по запросу США, уточнили в ведомстве. По версии обвинения, Гупта вступил в сговор с неназванным индийским чиновником с целью подготовки убийства лидера сикхской общины в Нью-Йорке. Последний является гражданином Соединенных Штатов, отмечается в заявлении.

Минюст США называет сикха адвокатом и политическим активистом, а также лидером сикхского сепаратистского движения. В заявлении ведомства говорится, что он критикует правительство Индии и выступает за отделение от нее штата Пенджаб, где проживает большое количество сикхов.

Сикхи — этноконфессиональная группа, в основном проживающая на территории штата Пенджаб в Индии. Среди них есть сепаратисты, выступающие за создание независимого государства Халистан. Движение за создание Халистана было особенно активно в 1980–1990-е годы.

Следствие полагает, что ориентировочно в мае 2023 года индийский чиновник завербовал Гупту. Тот попытался найти киллера через посредника. И киллер, и посредник, были сотрудниками правоохранительных органов и действовали под прикрытием. Впоследствии индийский чиновник через Гупту предложил заплатить $100 тыс. за убийство сикха.

В июне 2023 года индийский чиновник и Гупта договорились о передаче посреднику $15 тыс. в качестве предоплаты за убийство, полагают в Минюсте.

Гупте предъявлены обвинения в убийстве по найму и заговоре с целью совершения убийства по найму. Максимальное наказание по каждому пункту — десять лет лишения свободы.

В сентябре власти Канады обвинили индийских агентов в причастности к убийству гражданина страны, одного из лидеров сикхских сепаратистов Хардипа Сингха Ниджара. Мужчину застрелили в июне возле сикхского храма в Суррее в канадской провинции Британская Колумбия. Оттава позже заявила, что располагает достоверными данными о причастности к произошедшему агентов индийского правительства. Индия отвергла выдвинутые обвинения, посчитав их «абсурдными» и «необоснованными». Стороны обменялись высылками дипломатов.