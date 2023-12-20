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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове и Херсоне прозвучали взрывы

В Харькове и Херсоне прозвучали взрывы
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Военная операция на Украине
В Одессе объявили воздушную тревогу, в Киевской области работала ПВО, сообщили власти

В Харькове прозвучала серия взрывов, сообщает Суспільне. В области объявлена воздушная тревога.

В регионе, а также Днепропетровской и Кировоградской областях объявлена ракетная опасность, сообщается в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

Помимо того, взрывы были слышны в подконтрольном Украине Херсоне, пишет «Зеркало недели».

В Херсоне и Одессе прозвучали взрывы
Политика
Одесса

Воздушную тревогу объявили в Одесской области, написал глава областной военной администрации Олег Кипер. В Киевской области работала система ПВО, сообщали около часа назад в местной администрации.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Харьков взрывы Одесса ПВО Киевская область Воздушная тревога
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