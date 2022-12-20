Пушилин попросил у Путина поставить в ДНР больше систем ПВО

Президент Владимир Путин встретился с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным и обсудил с ним ситуацию с обеспечением безопасности в регионе. Отчет о встрече опубликован на сайте Кремля.

«Денис Владимирович, сейчас только что встречался с вашим коллегой из Луганской народной республики. Понятно, что в Донецке ситуация с обеспечением безопасности не менее острая, а может быть, даже и поострее с учетом усиливающихся обстрелов со стороны ВСУ по жилым кварталам Донецка. Это отдельная тема, которую мы обязательно обсудим», — сказал Путин.

Но начать разговор президент предложил с вопросов обеспеченности жителей региона жильем, водой и теплом, а также здравоохранения.

«Предлагаю пройтись по этим жизненно важным темам, а потом, безусловно, перейдем к тому, с чего я начал, — к вопросам безопасности», сказал Путин.

Пушилин отчитался о социально-экономических проблемах региона, попросил ввести повышенные коэффициенты оплаты для работающих вблизи боев, заявил о необходимости наладить работу МФЦ и попросил увеличить количество систем ПВО.

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