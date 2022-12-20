Прокуратура Вены опровергла данные о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу России

В Вене опровергли задержание подозреваемого в шпионаже в пользу России

Вчера появились сообщения, что гражданина Греции, предположительно, сына российского дипломата, задержали в Вене по подозрению в шпионаже. Власти Австрии отметили, что подозреваемый пока не задержан, следствие продолжается

Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images

Решение передать дело подозреваемого в шпионаже в пользу России в суд пока не принято, следствие продолжается, сообщили «РИА Новости» в прокуратуре Вены.

Ранее агентство Tagesschau со ссылкой на данные австрийского следствия сообщило о задержании в Вене гражданина Греции, подозреваемого в шпионаже в пользу России. По информации следователей, 39-летний мужчина — сын бывшего сотрудника российских спецслужб, долгое время работавшего в Германии и Австрии как дипломат.

Как уточнили в венской прокуратуре, подозреваемый пока не задержан и находится на свободе. «Мы еще не дошли до судебного процесса. Мы все еще на стадии расследования. Следствие еще не завершено», — пояснили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что прокуратура решит, будет выдвинуто обвинение или нет, по окончании следственных действий. «Он (подозреваемый) принципиально свободен. <...> Он может свободно передвигаться, но он должен быть доступен, если к нему возникнут вопросы», — пояснили в пресс-службе.

Как уточняет австрийское издание Kurier, с 2018-го по начало 2022-го задержанный, который официально получал только небольшие социальные пособия, совершил 65 заграничных поездок, в том числе в Россию, Белоруссию, Турцию и Грузию. Подозрительные контакты он осуществлял и в Вене, в этом могли быть задействованы сотрудники российского посольства, утверждают журналисты.

Tagesschau отмечает, что задержанный побывал в Москве незадолго до начала спецоперации на Украине. Агентство пишет, что он, предположительно, предоставлял неким кураторам информацию о «возможной иностранной реакции на вторжение». При обыске у подозреваемого нашли детектор сигналов от прослушивающих телефоны устройств, скрытые камеры; изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты с примерно 10 млн файлов.

Если подозрения подтвердятся, мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы, пишет Kurier.