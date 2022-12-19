В Австрии гражданина Греции заподозрили в шпионаже в пользу России

В Австрии гражданина Греции с русскими корнями заподозрили в шпионаже в пользу России

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В Австрии задержали 39-летнего грека с русскими корнями, которого подозревают в передаче России секретных данных, в том числе по конфликту на Украине, сообщает газета Kronen Zeitung.

Издание указывает, что задержанный Александрос (Анатолий) — сын дипломата. Как пишет Kurier, его отец — бывший дипломат, который ранее работал в Австрии и Германии и тоже мог быть российским шпионом. В управлении государственной безопасности и разведки Австрии допустили, что задержанный проходил специальную военную подготовку в России, обменивался полученными в Австрии данными с дипломатами и шпионами в разных странах, а до начала спецоперации на Украине и во время нее посещал Москву.

Всего же, по данным Kurier, с 2018-го по начало 2022-го задержанный, который официально получал только небольшие социальные пособия, совершил 65 заграничных поездок, помимо России, в Белоруссию, Турцию и Грузию. Передачу информации он осуществлял и в Вене, в этом могли быть задействованы сотрудники российского посольства, указывает газета.

При обыске у предполагаемого шпиона нашли детектор сигналов от прослушивающих телефоны устройств, скрытые камеры; изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты с примерно 10 млн файлов. Пока мужчину после задержания отпустили на свободу, пишет Kurier. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Около месяца назад в Швеции по подозрению в шпионаже на Россию арестовали двух человек, по данным газеты Aftonbladet — супружескую пару, которая эмигрировала из России в конце 1990-х. Издание указывало, что они занимались бизнесом по импорту-экспорту, в том числе электронных компонентов и промышленных технологий.

Газета Dagens Nyheter со ссылкой на документы Стокгольмского окружного суда указывала, что одного из арестованных подозревают «в разведывательной деятельности против Швеции и против иностранной державы», а другого — в пособничестве и подстрекательстве.