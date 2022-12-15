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«Коммерсантъ» узнал, когда сенаторы от новых регионов появятся в Совфеде

«Коммерсантъ»: представители новых регионов не появятся в Совете федерации до конца года
По закону каждый из регионов России может делегировать в Совет Федерации по два представителя. Источники «Коммерсанта» не исключили, что представители субъектов появятся в верхней палате парламента не ранее сентября 2023 года
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Назначение сенаторов от новых субъектов России произойдет не раньше 2023 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в руководстве регионов.

Так, собеседник газеты в руководстве ДНР сообщил, что должности сенаторов от исполнительной и законодательной власти республики, вероятно, останутся вакантными до сентября 2023 года, когда должны пройти выборы главы и Народного совета ДНР. По его словам, это обусловлено «процедурными моментами». Аналогичным образом могут поступить и в остальных субъектах, вошедших в состав России 30 сентября, добавил он.

Как указал еще один источник, близкий к администрации президента, существуют трудности с подбором кандидатур: с одной стороны, нужны местные кадры, с другой — они должны быть достаточно профессиональными и понятными для федерального центра, а таких немного.

Источник в парламенте ДНР подтвердил «Коммерсанту», что депутаты пока не планируют инициировать процедуру назначения сенатора и «консультаций на этот счет не проводилось». По его словам, к этому вопросу Народный совет вернется не раньше принятия новой конституции: «Сейчас это первостепенное».

В то же время председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка сообщил газете, что работа над конституцией находится на завершающей стадии: документ готов «на 80%» и может быть принят до конца года.

Референдумы о присоединении прошли в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент Владимир Путин и врио глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении этих территорий к России. По закону каждый из регионов России может делегировать в Совет Федерации по два представителя: от законодательного и исполнительного органов власти.

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В начале октября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил ТАСС, что «уже проводятся консультации» по кандидатурам на пост сенаторов, но их имена станут известны «чуть позже». Вице-спикер Совфеда Константин Косачев говорил, что для работы представителей от четырех субъектов в парламенте уже всё готово.

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