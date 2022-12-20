МИД Индии: Нью-Дели развернул на границе с Китаем столько войск, сколько не было никогда

Индия заявила о размещении небывалого числа военных на границе с Китаем

Решение принято для противодействия развертыванию войск КНР, «которое значительно увеличилось с 2020 года», заявил глава МИД. Нью-Дели сообщал о бое с китайскими военными на границе. В Пекине заявили, что ситуация там стабильна

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Индия развернула на границе с Китаем такое количество военных, «которого никогда не было», сообщил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар. Его слова приводит The Indian Express.

Как заявил министр, это делается для противодействия развертыванию китайских войск, «которое значительно увеличилось с 2020 года». По его словам, индийская армия будет противодействовать «любой попытке в одностороннем порядке изменить линию фактического контроля».

Линия фактического контроля (Line of Actual Control, LAC) — условная демаркационная линия протяженностью более 4 тыс. км на приграничных территориях, оспариваемых Индией и Китаем в Южном Тибете. Индийские претензии касаются региона Аксайчин, который является частью Тибетского нагорья и находится под контролем Пекина, китайские — территории Аруначал-Прадеш, контролируемой Нью-Дели. LAC была утверждена после пограничной войны между двумя странами в 1962 году. Пекин и Нью-Дели продолжают оспаривать эти территории.

Джайшанкар ответил на претензии со стороны оппозиционного политика Пахула Ганди, который обвинил индийские власти в игнорировании «китайской угрозы» после очередного обострения конфликта. Оно произошло 9 декабря. По данным агентства ANI, при столкновении между индийскими и китайскими военными вдоль LAC в округе Таванг на западе индийского штата Аруначал-Прадеш несколько военнослужащих с обеих сторон получили легкие ранения. Индийские и китайские силы после этого были отведены.

Несколько дней спустя в Минобороны Индии заявили о еще одном столкновении, в ходе которого военные предотвратили заход китайских войск на территорию страны.

13 декабря представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что ситуация на китайско-индийской границе стабильная и стороны поддерживают связь по дипломатическим и военным каналам. В ответ на вопрос журналистов о столкновениях он призвал «обращаться в соответствующие компетентные органы».