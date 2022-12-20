Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 70,62 (+1,84) Инвестиции, 19 дек, 16:02
Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 66,35 (+1,74) Инвестиции, 19 дек, 16:02
Роботы и чипы: как Илон Маск будет приближать будущее в 2023 году Индустрия 4.0, 09:50
В ФСС назвали максимальный размер выплат по больничному в 2023 году Общество, 09:49
Индия заявила о размещении небывалого числа военных на границе с Китаем Политика, 09:41
Не там, где дешевле: как контролировать цену деловых поездок сотрудников РБК и Smartway, 09:40
Пять случаев, когда корпоративный конфликт лучше разрешить мирно Pro, 09:28
Кормят в школе: как изменилось питание московских учеников Специальный проект, 09:17
Росреестр сообщил о рекордной доле сделок с эскроу в новостройках Москвы Недвижимость, 09:15
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
В ЛНР заявили об ударах ВСУ по инфраструктуре Артемовска Политика, 09:04
Лучшая возможность за 10 лет: какие активы советует J.P. Morgan в 2023-м Pro, 09:03
Владелец «Билайна» вложится в образовательный стартап для бизнеса Технологии и медиа, 09:02
Задорнов назвал главную проблему переориентации торговли на Восток Финансы, 09:01
Овечкин превзошел легенду НХЛ по голевым передачам в лиге Спорт, 08:55
Испытания впереди: что пишут западные СМИ об экономике России в 2023 году Pro, 08:53
Профсоюз запланировал пятидневную забастовку курьеров «Яндекс.Еды» Общество, 08:52
Политика ,  
0 

Индия заявила о размещении небывалого числа военных на границе с Китаем

МИД Индии: Нью-Дели развернул на границе с Китаем столько войск, сколько не было никогда
Решение принято для противодействия развертыванию войск КНР, «которое значительно увеличилось с 2020 года», заявил глава МИД. Нью-Дели сообщал о бое с китайскими военными на границе. В Пекине заявили, что ситуация там стабильна
Фото: Yawar Nazir / Getty Images
Фото: Yawar Nazir / Getty Images

Индия развернула на границе с Китаем такое количество военных, «которого никогда не было», сообщил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар. Его слова приводит The Indian Express.

Как заявил министр, это делается для противодействия развертыванию китайских войск, «которое значительно увеличилось с 2020 года». По его словам, индийская армия будет противодействовать «любой попытке в одностороннем порядке изменить линию фактического контроля».

Линия фактического контроля (Line of Actual Control, LAC) — условная демаркационная линия протяженностью более 4 тыс. км на приграничных территориях, оспариваемых Индией и Китаем в Южном Тибете. Индийские претензии касаются региона Аксайчин, который является частью Тибетского нагорья и находится под контролем Пекина, китайские — территории Аруначал-Прадеш, контролируемой Нью-Дели. LAC была утверждена после пограничной войны между двумя странами в 1962 году. Пекин и Нью-Дели продолжают оспаривать эти территории.

Джайшанкар ответил на претензии со стороны оппозиционного политика Пахула Ганди, который обвинил индийские власти в игнорировании «китайской угрозы» после очередного обострения конфликта. Оно произошло 9 декабря. По данным агентства ANI, при столкновении между индийскими и китайскими военными вдоль LAC в округе Таванг на западе индийского штата Аруначал-Прадеш несколько военнослужащих с обеих сторон получили легкие ранения. Индийские и китайские силы после этого были отведены.

Несколько дней спустя в Минобороны Индии заявили о еще одном столкновении, в ходе которого военные предотвратили заход китайских войск на территорию страны.

13 декабря представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что ситуация на китайско-индийской границе стабильная и стороны поддерживают связь по дипломатическим и военным каналам. В ответ на вопрос журналистов о столкновениях он призвал «обращаться в соответствующие компетентные органы».

Читайте на РБК Pro
Где находится идеальное место для релокации ИТ-специалистов
Четыре налоговых нововведения, которые ожидают бизнес в 2023 году
Зимний бег: шесть правил эффективной тренировки
«Недобанк» за $33 млрд: почему регуляторы не доверяют стартапу Revolut
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Индия Китай граница войска
Материалы по теме
Военные Индии и Китая столкнулись на оспариваемой приграничной территории
Политика
Путин обсудил с премьером Индии сотрудничество в энергетике и инвестициях
Политика
Премьер Индии написал о возможности решить все проблемы на Земле без войн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter