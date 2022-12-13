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Минобороны Индии сообщило о бое с китайскими военными на границе
Минобороны Индии: войска остановили силы КНР на границе, есть раненые
Индия предотвратила заход китайских войск на территорию страны 9 декабря, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх, передает Reuters.
«Между китайскими и индийскими войсками произошел рукопашный бой. Индийские войска не позволили войскам НОАК (Народно-освободительной армии Китая) войти на нашу территорию», — заявил он.
Материал дополняется.
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