Москва сочла закрытым вопрос об исполнении решений ЕСПЧ
Вопрос об исполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятых после выхода России из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы весной этого года, закрыт, заявил в интервью «РИА Новости» замглавы МИД страны Сергей Вершинин.
Дипломат напомнил, что решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта этого года, исполнению не подлежат. По его словам, Генпрокуратура будет до 1 января 2023 года выплачивать компенсации по вступившим до этого в силу решениям суда «при понимании, что они не противоречат конституционному порядку РФ».
«Таким образом, полагаем, что тем самым вопрос о правомерности вынесенных ЕСПЧ после 15 марта этого года постановлений в отношении России является закрытым», — заключил Вершинин.
Весной глава российского МИДа Сергей Лавров уведомил Совет Европы о выходе страны из ее состава (благодаря членству в этой организации россияне могли обращаться в Европейский суд по правам человека). С середины сентября Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Летом президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта.
Материал дополняется