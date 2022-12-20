Москва сочла закрытым вопрос об исполнении решений ЕСПЧ после ее выхода из Совета Европы

Вопрос об исполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятых после выхода России из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы весной этого года, закрыт, заявил в интервью «РИА Новости» замглавы МИД страны Сергей Вершинин.

Дипломат напомнил, что решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта этого года, исполнению не подлежат. По его словам, Генпрокуратура будет до 1 января 2023 года выплачивать компенсации по вступившим до этого в силу решениям суда «при понимании, что они не противоречат конституционному порядку РФ».

«Таким образом, полагаем, что тем самым вопрос о правомерности вынесенных ЕСПЧ после 15 марта этого года постановлений в отношении России является закрытым», — заключил Вершинин.

Весной глава российского МИДа Сергей Лавров уведомил Совет Европы о выходе страны из ее состава (благодаря членству в этой организации россияне могли обращаться в Европейский суд по правам человека). С середины сентября Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Летом президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта.

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