Зеленский отказался уволить Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский отказался уволить главу офиса Андрея Ермака несмотря на призывы ряда депутатов партии «Слуга народа», пишут Hromadske и «Украинская правда» со ссылкой на источники. О том, что украинский президент отказался увольнять Ермака, сообщает также народный депутат Алексей Гончаренко.

«Зеленский сказал, что вопрос кадров в офисе президента — это ответственность президента и дал понять, что отставки Ермака не будет», — цитирует «Украинская правда» участника встречи.

По словам собеседника «Украинской правды», на встрече также обсуждался вопрос назначения новых министров вместо уволенных после коррупционного скандала в сфере энергетики. Президент посоветовал депутатам предлагать кандидатуры премьеру-министру Юлии Свириденко, пишет издание.

Накануне, 19 ноября, депутат от фракции «Слуги народа» Никита Потураев опубликовал коллективное обращение от группы депутатов партии «Слуга народа» с поддержкой антикоррупционного расследования вокруг окружения Зеленского и выступил за создание новой коалиции и правительства. Гончаренко утверждал, что лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия «поставил условие» Зеленскому: надо увольнять Ермака, чтобы сохранить партийное большинство в Верховной раде.

Материал дополняется