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Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма
Генсек НАТО пояснил, для чего альянс размещает вооружение на территории Европы. Однако в организации хотят налаживать диалог с Россией, несмотря на то что она «готова использовать военную силу»
Йенс Столтенберг (Фото: NTB Scanpix / Vidar Ruud / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».

По его словам, сложившееся вокруг полуострова положение показывает, что впервые со времен Второй мировой войны в Европе наметилась ситуация, когда «Россия готова использовать военную силу для захвата части территории другой страны».

«Но Крым не входит в НАТО. Именно поэтому мы разместили войска на наших границах, чтобы было ясно без всякого сомнения или риска недопонимания, что мы никогда не примем повторения Крыма в стране НАТО», — отметил Столтенберг. Он заявил, что в случае нападения на любого союзника альянса тот будет готов незамедлительно ответить.

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Генсек считает, что НАТО необходимы сдерживание, оборона и в то же время диалог. По его мнению, нет противоречия между тем, чтобы быть сильными, и предлагать решение возникающих проблем. «Пока мы тверды и едины, мы можем вступать в политический диалог с Россией», — сказал он.

Столтенберг выразил уверенность в том, что НАТО должно стремиться к улучшению отношений с Россией, но ради этого жертвовать своими принципами и безопасностью блок не готов.

В августе генсек НАТО заявлял, что присоединение Крыма к России стало последствием усиления конкуренции между великими державами. «И мы видим последствия этого от Крыма, незаконной аннексии Крыма, до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря», — констатировал Столтенберг.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство участников высказались за присоединение полуострова. Украина считает его оккупированным и заявляет о намерении вернуть в свой состав. США и европейские страны не признают присоединения и ввели ряд санкций в отношении Москвы. В Кремле вопрос о статусе Крыма считают закрытым.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Йенс Столтенберг, Крым, нато
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