Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма

Генсек НАТО пояснил, для чего альянс размещает вооружение на территории Европы. Однако в организации хотят налаживать диалог с Россией, несмотря на то что она «готова использовать военную силу»

Йенс Столтенберг (Фото: NTB Scanpix / Vidar Ruud / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».

По его словам, сложившееся вокруг полуострова положение показывает, что впервые со времен Второй мировой войны в Европе наметилась ситуация, когда «Россия готова использовать военную силу для захвата части территории другой страны».

«Но Крым не входит в НАТО. Именно поэтому мы разместили войска на наших границах, чтобы было ясно без всякого сомнения или риска недопонимания, что мы никогда не примем повторения Крыма в стране НАТО», — отметил Столтенберг. Он заявил, что в случае нападения на любого союзника альянса тот будет готов незамедлительно ответить.

Генсек считает, что НАТО необходимы сдерживание, оборона и в то же время диалог. По его мнению, нет противоречия между тем, чтобы быть сильными, и предлагать решение возникающих проблем. «Пока мы тверды и едины, мы можем вступать в политический диалог с Россией», — сказал он.