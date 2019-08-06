Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав»

Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время его выступления в Новой Зеландии, сообщается на сайте организации.

Он отметил, что сегодня страны-участницы НАТО, а также Новая Зеландия чаще сталкивается с проблемами глобального характера, чем регионального. И один из главных вызовов для них — соревнование великих держав. «И мы видим последствия этого от Крыма, незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря», — сказал Столтенберг.

После он отметил, что организация наблюдает усиление присутствия России на Ближнем Востоке и в Сирии. По словам Столтенберга, государство также пытается «вмешаться [во внутриполитические дела] и подорвать доверие к демократическим институтам в нескольких странах-членах НАТО и в других местах».

Второй серьезной глобальной проблемой Столтенберг назвал терроризм, а третьей — кибербезопасность. В конце своей речи генсек НАТО предложил налаживать сотрудничество и создавать институты, чтобы «справиться с неопределенностью и непредсказуемостью, с которыми мы сталкиваемся в сегодняшнем международном климате», заключил он.