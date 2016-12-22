Россия подписала контракт с Ираном на передачу нефти

Иран и Министерство энергетики России подписали контракт о поставке иранской нефти на мировые рынки через российскую внешнеэкономическую структуру «Промсырьеимпорт». Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам министра нефти Ирана Биджана Намдар Зангане, первый танкер нефти по этому контракту был отправлен в середине ноября.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил Bloomberg, что до конца 2017 года продажи по этой сделке ограничатся одним танкером.

Представитель Минэнерго России пока не ответил на запрос РБК.

В июне глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сообщил, что компания готова инвестировать в иранскую нефтегазовую отрасль, но ожидает обещанных властями страны изменений законодательства, так как есть ряд рисков.

В феврале глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что ведомство решает вопрос о покупке у Ирана 100 тыс. барр./сутки. По его словам, уполномоченной организацией являлась «Промсырьеимпорт».