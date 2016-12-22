МВД увидело попытки дискредитировать кандидата на пост главы Интерпола

В случае своего избрания на пост главы Интерпола Александр Прокопчук будет работать в его интересах, заявили в МИДе. Американские сенаторы сравнили российского вице-президента организации с «лисой во главе курятника»

Александр Прокопчук (Фото: ТАСС)

Шум вокруг кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на пост главы Интерпола является частью информационной кампании по его дискредитации, сказала РБК официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Считаем недопустимым политизацию Интерпола как профессиональной международной организации, объединяющей усилия 192 стран-членов в борьбе с транснациональной преступностью и терроризмом», — отметила она. Представитель МВД подчеркнула, что генерал-майор много лет работает в правоохранительных органах и в 2016 году был избран вице-президентом Интерпола.

По ее словам, если Прокопчук станет главой организации, он будет действовать исключительно в интересах международного полицейского сообщества.

17 ноября The Times назвала российского полицейского наиболее вероятным кандидатом на должность главы Интерпола. Такая ситуация сложилась «вопреки опасениям, связанным с тем, как Москва использует международное агентство для преследования политических оппонентов». Газета отмечала, что британские чиновники ожидают избрания Прокопчука.

После этого кандидатуру россиянина раскритиковали несколько сенаторов в Вашингтоне. Они обвинили Россию в попытках злоупотребить международным сотрудничеством: Москва пытается преследовать своих политических оппонентов и диссидентов, отмечали они. В Кремле расценили это как попытку вмешаться в выборы президента организации.

Международная организация уголовной полиции со штаб-квартирой в Лионе координирует взаимодействие национальных правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Ее президент избирается голосованием делегатов от всех стран-участниц на четырехлетний срок. Он возглавляет заседания ассамблеи и исполнительного комитета Интерпола и контролирует исполнение их решений, говорится на сайте организации. За ежедневную работу отвечает ее генеральный секретарь, который также избирается генассамблеей, но на пятилетний срок.