Политика
0

Китайских хакеров заподозрили в атаке на юридические и технокомпании США

В числе пострадавших - одна из ведущих юридических фирм Williams & Connolly, она предупредила, что злоумышленники могли получить доступ к переписке с клиентами. Власти Китая отвергают обвинения в связях с хакерами
Фото: Samuel Corum / Getty Images
Фото: Samuel Corum / Getty Images

ФБР начало расследование кибератак, которым за последние месяцы подверглись более десяти юридических фирм и технологических компаний США, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. В ФБР считают, что за взломом сетей стоят хакеры из Китая.

В числе пострадавших оказалась Williams & Connolly, одна из ведущих юридических фирм страны. Компания предупредила, что злоумышленники проникли в ее компьютерные сети, взломали учетные данные некоторых юристов и получили доступ к их электронной почте.

По данным фирмы, хакеры воспользовались «уязвимостью нулевого дня», то есть уязвимостью или вредоносной программой, для которых еще не созданы защитные механизмы. Williams & Connolly добавила, что не нашла доказательств утечки конфиденциальных данных клиентов.

Bloomberg узнал об атаке хакеров из Китая на ядерное агентство США
Технологии и медиа
Фото:Matt Mills McKnight / Reuters

В сентябре компания Mandiant, специализирующаяся на кибербезопасности, заявила, что китайские хакеры вели «многолетнюю кампанию» промышленного шпионажа, целью которой был сбор информации о нацбезопасности и международной торговли.

Двумя месяцами ранее Microsoft сообщила, что хакерской атаке со стороны групп Linen Typhoon и Violet Typhoon, связанных с правительством Китая, подверглась ее система управления документами SharePoint. В числе пострадавших оказались Национальное агентство США по ядерной безопасности, Минобразования, региональные органы штатов Флорида и Род-Айленд, правительственные субъекты в Европе, Южной Америке, Африке и на Ближнем Востоке, передавал Bloomberg.

Пекин ранее не раз отрицал обвинения в связях с хакерскими группами. В посольстве Китая в Вашингтоне подчеркивали, что страна «не поощряет, не поддерживает и не потворствует атакам хакеров» и сама является «одной из главных жертв кибератак».

Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Китай США хакеры кибершпионаж
