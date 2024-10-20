Первые результаты показали победу противников евроинтеграции Молдавии

Против высказались 55,87% молдаван, за евроинтеграцию — 44,13%, обработаны половина бюллетеней. Молдавии присвоили статус кандидата в члены Евросоюза два года назад

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Большинство граждан Молдавии проголосовали против вступления республики в Евросоюз, следует из предварительных результатов референдума, которые публикует Центризбирком страны на своем сайте.

Обработаны 54,98% бюллетеней, за изменение Конституции и евроинтеграцию высказались 44,13%, против — 55,87%. Наибольшую активность проявили избиратели в Дондюшанах, Тараклии, Гагаузии и Окницы, среди заграничных пунктов голосования — во Франции, Италии и России, отмечает молдавский ЦИК.

Вместе с этим появились предварительные результаты выборов президента: лидирует нынешний президент Майя Санду с 35,09%, на втором месте Александр Стояногло с 29,4%. Обработаны 41,8% бюллетеней.

Референдум по евроинтеграции Молдавии должен был определить, станет ли членство страны в Евросоюзе стратегической целью государства, которая будет прописана в Конституции.

Избиратели получали бюллетень по референдуму вместе с бюллетенем президентских выборов. Вопрос сформулировали так: «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?» и двумя вариантами ответа — «Да» и «Нет».

Таким образом, молдаван предложили проголосовать за закон, который внесет в Конституцию две поправки: добавят в преамбулу пункты «Признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова» и «Декларируя интеграцию в Европейский союз в качестве стратегической цели Республики Молдова», а также добавят раздел V1 ст. 140 об интеграции в Евросоюз — там, в частности, планировалось прописать, что участие Молдавии в учредительных актах ЕС получит приоритет над противоречащими положениями внутренних законов.

Президент Молдавии подписала заявку на вступление страны в ЕС весной 2022 года, спустя несколько месяцев республике присвоили статус кандидата в члены союза, а этим летом начались официальные переговоры с Евросоюзом.

При этом в президентской администрации подчеркивали, что вопрос вступления страны в военные блоки не стоит — это противоречило бы Конституции, в которой записано, что Молдавия «провозглашает свой постоянный нейтралитет» и «не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств».