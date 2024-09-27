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Политика ,  
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Санду отправила в отставку командующего армией Молдавии

Президент Молдавии подписала указ об отставке начальника Генштаба Охладчука
Эдуард Охладчук
Эдуард Охладчук (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об отставке бригадного генерала Эдуарда Охладчука с должности начальника Генерального штаба и командующего Национальной армией. Текст указа опубликован на сайте президента.

«Эдуард Охладчук настоящим освобождается от должности начальника Генерального штаба Национальной армии, командующего Национальной армией», — говорится в указе.

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Эдуард Охладчук

Охладчук занимал эту должность с 6 октября 2021 года. Он окончил Харьковский военный университет, Военный колледж в Бухаресте, а также Международный колледж исследований безопасности имени Джорджа Маршалла.

Он более 30 лет проработал в военной сфере. Охладчук занимал несколько командных должностей в Национальной армии, ранее он был заместителем начальника Генерального штаба.

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