Санду отправила в отставку командующего армией Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об отставке бригадного генерала Эдуарда Охладчука с должности начальника Генерального штаба и командующего Национальной армией. Текст указа опубликован на сайте президента.
«Эдуард Охладчук настоящим освобождается от должности начальника Генерального штаба Национальной армии, командующего Национальной армией», — говорится в указе.
Охладчук занимал эту должность с 6 октября 2021 года. Он окончил Харьковский военный университет, Военный колледж в Бухаресте, а также Международный колледж исследований безопасности имени Джорджа Маршалла.
Он более 30 лет проработал в военной сфере. Охладчук занимал несколько командных должностей в Национальной армии, ранее он был заместителем начальника Генерального штаба.
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