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Военная операция на Украине ,  
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Кремль раскрыл содержание первого за два года разговора Путина и Вучича

Путин и Вучич поздравили друг друга с освобождением Белграда и обсудили Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Вучич впервые за почти 2,5 года позвонил Путину. Как сообщили в Кремле, лидеры Сербии и России обменялись поздравлениями с годовщиной освобождения Белграда и обсудили конфликт на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президенты Сербии и России Александр Вучич и Владимир Путин обменялись поздравлениями с 80-й годовщиной освобождения Белграда во время Второй мировой войны и обсудили конфликт на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.

«С обеих сторон выражено удовлетворение уровнем двусторонних отношений, основывающихся на духовной, культурной и исторической общности, единстве оценок прошлого и современности. Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях», — говорится в сообщении.

Вучич поблагодарил Путина за принципиальную позицию по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии, лидеры двух стран договорились о поддержке личных контактов, добавили в Кремле.

Президент Сербии сообщил о первой за почти 2,5 года беседе с Путиным днем 20 октября. По его словам, телефонный разговор был «открытым, долгим и содержательным».

Вучич сообщил о первом за 2,5 года разговоре с Путиным
Политика
Александар Вучич

До этого Вучич и Путин общались по телефону 29 мая 2022 года. Последняя личная встреча состоялась 25 ноября 2021 года во время визита президента Сербии в Сочи.

9 октября Вучич принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», по итогам которого подписал декларацию с осуждением действий России. В частности, документ содержит пункт о признании конфликта на Украине «преступлением против украинского народа, нарушением международного права, включая Устав ООН, и большой угрозой миру, безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы, всего европейского континента и мира в целом». После саммита Вучич рассказал журналистам о своих усилиях по смягчению ряда формулировок декларации в части антироссийских санкций.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Сербия Владимир Путин Александр Вучич Кремль телефонный разговор
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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